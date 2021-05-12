醫學會蔡堅患慢性病也打復必泰　倡派姜濤Mirror演唱會票吸引打針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-12 22:42

本港接種進度緩慢，有敏感、冠心病、骨質疏鬆、胃部及大腸做過手術的醫學會會長蔡堅今日（12日）身體力行打針。他表示事前已經驗過血糖、血壓、心電圖，再次提醒長期病患者，病情穩定同樣適合注射疫苗。他笑言若政府若派姜濤、Mirror演唱會門票，可以鼓勵市民接種。

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蔡堅表示，自己早前評估少外出、少出境，戲院都不會去，感染風險低，但日前一名帶有變種病毒的印度裔男人進入社區後，掀起風波，政府又進退失據，認為自己都應該打針增強社區保護力。公務員事務局局長聶德權亦有到場陪同他，蔡堅表示並非局長邀請他今日來打針。聶德權未有聯同蔡堅見傳媒。

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至於選擇接種復必泰疫苗的原因，蔡堅表示港大微生物學系講座教泰袁國勇有教導他傳染病知識，「係我老師，佢打邊隻我打邊隻」，而且復必泰疫苗的數據清楚，又是全球接種劑數最多的疫苗。

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蔡堅批評政府的宣傳方式守舊，外國都有歌星會呼籲打針，「（政府連）姜濤、Mirror都唔知係乜東東當然有困難」，笑言打針可獲發演唱會門票可以鼓勵市民接種。

另外，政府銳意免試引入海外醫生。蔡堅稱政府勢在必行，醫學界是「肉隨砧板上」，「講多兩句就被人話自私」，坦言限聚下連到立法會外靜坐抗議都不可行，業界都不能夠有任何激烈行為，相信部分同行會用腳投票辭職移民。