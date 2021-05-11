新冠疫苗｜11人周一打針後送院　左身麻痺女子及昏厥青年已出院

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-11 23:27

政府公布昨日（10日，星期一）共有11宗接種疫苗後送院個案，其中1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。需留院的病人為34歲女子，在東涌社區會堂接種第二劑復必泰疫苗後感到暈眩。另外，一名39歲女子接種首劑科興後，左身麻痺及心悸；一名53歲女子接種第一劑科興後，右臉出現麻痺；一名20歲男子接種第一劑復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，3人均已出院。

截至今晚（11日）8時的過去24小時，約有28,400名市民接種了疫苗，當中約7,500名市民接種科興，約20,800名市民接種復必泰。

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政府表示，昨日共有11宗送院個案，其中8人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。需留院的病人為34歲女子，在東涌社區會堂接種第二劑復必泰疫苗後感到暈眩，被送往北大嶼山醫院。

中年婦右臉麻痺自行出院

另外，一名39歲女子在天暉路體育館接種首劑科興疫苗後，左身麻痺及心悸，被送往天水圍醫院。她情況穩定，經治療後已出院。一名29歲女子在西灣河體育館接種第二劑復必泰疫苗後，感胸口痛及血壓上升，被送往東區醫院。她情況穩定，經治療後已出院。

一名53歲女子在鴨脷洲普通科門診診所接種第一劑科興疫苗後，右臉出現麻痺，被送往瑪麗醫院。她情況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

一名20歲男子在界限街體育館接種第一劑復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥，被送往廣華醫院。他情況穩定，經治療後已出院。

（政府新聞處）

累計110萬人已打疫苗

政府公布已為市民接種共約180.5萬劑新冠疫苗。當中約110萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約48.6萬名接種科興，約61.5萬名接種復必泰。約70.5萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約34.8萬名接種科興，約35.7萬名接種復必泰。

截至今晚8時的過去24小時，約有28,400名市民接種了疫苗，約4,100名市民接種第一劑科興，約3,400名市民接種第二劑科興；約9,000名市民接種第一劑復必泰，約11,800名市民接種第二劑復必泰。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

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另外，約12,800名市民在網上預約接種疫苗，當中約3,100名市民預約接種科興，而約9,600名市民預約接種復必泰。

作為背景資料，昨日共有46宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。