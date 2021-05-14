政府推上門為企業打針　承辦商稱易蝕本　可參考內地流動疫苗車？

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-14 17:45

政府計劃擴大外展接種計劃，由營運社區疫苗接種中心的醫療機構「上門」為企業或機構員工打針，接種者可選復必泰或科興疫苗。 《香港01》向多間營運疫苗接種中心機構查詢意向，暫有3間回覆。康健國際表示願意參與，但直言須有一定人數，否則易浪費復必泰疫苗；另一提供復必泰接種的機構則不具名回覆，需更多細節才決定；另有營運商直言，尚餘大量科興疫苗，不打算參與外展服務。 內地上月起試行以旅遊巴改裝「流動疫苗車」，入社區提供接種服務。早前與香港中大醫院合作，改造旅遊巴成全港首架設負壓室、可檢測及打針「健康車」的愛多國際回覆指，願意配合政府提供服務，惟需時研究執行細節及費用等。

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梁國齡：外展打復必泰易蝕本

復必泰及科興疫苗均需冷藏保存，而復必泰更須存在攝氏零下70度或以下。外展打針運作上存在問題嗎？《香港01》向多間營運疫苗接種中心機構查詢意向，康健國際醫療營運總監梁國齡回覆《香港01》表示，願意配合政府提供外展服務，相信運作上無大問題。

他解釋，科興疫苗溫度要求不高；而復必泰從負70度雪櫃拿出後亦可留數天，只是復必泰需人手稀釋，稀釋後只能保存約6小時，故外展服務需有一定接種人數，否則易浪費疫苗及醫護人手。他直言，提供復必泰外展接種的「蝕本」機會大，只是從社會整體防疫角度出發，才願意參與：「只係社會企業咁做，想提高社會接受程度，多啲人打針效用先大。」

政府計劃擴大外展接種計劃，由營運社區疫苗接種中心的醫療機構「上門」為企業或機構員工打針，接種者可選復必泰或科興疫苗。（資料圖片）

負責科興接種公司：無意參與外展

另一間提供復必泰接種中心的營運商表示，初步感興趣，但須與政府商討人手、運送及稀釋疫苗細節才決定；另一疫苗接種中心營運商則指，其接種中心仍有大量接種科興名額，無意參與外展，反建議政府以專車送市民到中心接種。

內地試行「流動疫苗車」

綜合內地傳媒報道，內地上月起試行以旅遊巴改裝「流動疫苗車」，入社區提供接種服務，市民上車登記及接種後，會轉往另一輛「留觀車」休息半小時，另有「急救車」隨行，每日每車可為數百人接種。

香港中大醫院早前與「愛多國際ADORE」合作，將一架旅遊巴改裝成設負壓室的「健康車」，可否參加內地做法，以方便程度吸引市民接種？愛多國際控股創辦人黎曉靈回覆《香港01》指，設計已預留位置擺放醫用雪櫃，可隨時提供接種疫苗服務，公司願配合政府，惟需時研究執行細節及費用：「應該可以吸引打工仔食飯或收工個陣打，但打疫苗無檢測咁快，唔可以太趕，想醫護有機會問吓接種者身體狀況，可能做啲簡單檢查先打」。

她透露，該架旅遊巴花約150萬元研發及設計，有7間獨立負壓房、發電機及後備電源，每日可運作十多小時，「唔會因為溫度唔夠或停電浪費疫苗」。她又說，若政府需他們提供外展服務，可提供冷氣「觀察區」；若需更多「打針車」，只需約十天便可完成改裝，日後會考慮加入無障礙設施，方便長者及殘障人士。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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梁子超：香港交通便利「唔會去唔到打針」

呼吸系統科專科醫生梁子超說，支持政府推外展接種，惟他指出，外展計劃須多於100人參與才有成效，否則易造成浪費：「人數愈多愈好，但如果人少，車去接種中心仲實際。」至於「流動疫苗車」建議，梁子超直言香港未必適合，「香港咁細城市，唔會因為交通問題去唔到中心打。」