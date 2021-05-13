新冠疫苗｜周三6人打針不適送院　31歲外傭抽搐送院情況危殆

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-13 22:50

政府表示，截至今（13日）晚8時的過去24小時，約25,700名市民接種了新冠疫苗。周三（12日）共有6宗打復必泰疫苗後送院個案，其中3人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院。一名31歲外傭在荔枝角公園體育館接種第二劑復必泰，其後出現抽搐。她現於瑪嘉烈醫院留醫，情況危殆。

（政府新聞處）

命危的女病人為31歲外傭，昨日在荔枝角公園體育館接種第二劑復必泰，其後出現抽搐，被送到瑪嘉烈醫院。

另有2人接種復必泰後抽搐。一名44歲女子在大埔墟體育館接種第二劑復必泰，然後抽搐及失去知覺，被送到大埔那打素醫院。而一名27歲男子在界限街體育館接種第一劑復必泰，其後出現抽搐，被送到廣華醫院。2人情況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

其餘3人打復必泰後感暈眩，病人分別為44歲女子、57歲女子和46歲女子。三人情況穩定，經治療後已經出院。

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政府稱，已為市民接種共約185.7萬劑新冠疫苗。當中約112.3萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約49.4萬名接種科興疫苗，約63萬名接種復必泰疫苗。約73.3萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約35.6萬名接種科興疫苗，約37.8萬名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有25,700名市民接種了疫苗，當中約有3,600名市民接種第一劑科興疫苗，約3,800名市民接種第二劑科興疫苗；約7,600名市民接種第一劑復必泰疫苗，約10,700名市民接種第二劑復必泰疫苗。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%;而接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。約2,700名市民在網上預約接種科興疫苗，而約7,600名市民預約接種復必泰疫苗。

此外，昨日共有49宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。