筍工｜政府請多個非公務員職位　有崗位僅須中四學歷月薪逾1.4萬

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政府發布多個非公務員職位招聘，涵蓋康文署、水務署、郵政署等多個部門。當中有兼職崗位，亦有暑期實習崗位。月薪最高的為教育局的高級課程主任職位，可達93,710元。另外土地註冊處合約律師亦達70,465元，要求不高的職位方面，水務署招聘合約抄錶員，學歷僅須中四畢業，月薪達14,600元。合約為期一年，表現良好在完約後可獲約滿酬金。

另外，香港電台亦招聘兼職助理編導、兼職節目助理職位。

是次招聘的非公務員職位空缺有部分專業資格職位，包括建築署合約結構工程師，薪酬達每月55,680元，律政司臨時法律顧問 (憲制及政策事務) ，月薪70,465元；土地註冊處的合約律師，月薪港幣達70,465元。

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教育局招聘多個職位，包括教育研究助理、文員、兼職語文學習計劃顧問 (小學外籍英語教師)、兼職高級項目主任、高級會計文員及髙級課程主任[校本課程發展(小學)]。當中髙級課程主任[校本課程發展(小學)]要求學士學位及教學證書，月薪達到港幣93,710元。

除了兼職及合約職位外，是次招聘還包括部分暑假實習職位，包括差餉物業估價署的物業估價測量見習生，需要學士學位，月薪港幣23,010元。另外泳季即將到，康文署招聘2021年泳季的季節性救生員，月薪港幣18,560元，要求學歷為小六或以下。

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