主教山蓄水池｜水務署考慮有限度開放　待評級後研長遠保育方案

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-02 16:37

深水埗主教山配水庫逃過清拆命運，各界關注保育方案。水務署代表今日（2日）出席深水埗區議會會議時透露，正考慮有限度開放場地。 行政會議召集人陳智思在一個論壇上表示，事件再次激發香港人對保育的關注，強調保育與發展之間要取得平衡。

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正進行鞏固工程 防雨水涉入影響結構

深水埗區議會今日開會，其中一項議題為主教山配水庫的維修進展及保育方案。水務署總工程師何禮華在會上表示，自1月初起的3個月會先進行鞏固工程，建造臨時排水設施，防止雨水滲入影響內部結構。

事件曝露古物古蹟辦事處與水務署等部門之間的溝通不足，何禮華指，水務處2013年視察後發現配水庫頂部有裂縫，認為有安全問題，因此決定清拆。而水務署在2017年諮詢古蹟辦，對方回覆指清拆無問題，因此沒有向區議會提及配水庫的文物評價。

由古蹟辦評估 期望保存外貌及結構

何禮華指，水務處只有零星戰前圖則和照片，已經將資料交結古蹟辦作評估用途，待古蹟辦評級後再研究長遠保育方案。他指希望保存配水庫的外貌及結構，考慮在安全情況下有限度開放予公眾參觀。

古蹟辦沒有派員到深水埗區議員接受質詢，區議員通過重議，要求水務署盡快提交保育方案，及譴責古蹟辦沒派員出席。

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陳智思冀新加用途要與周邊環境協調

事件在各界引起迴響，陳智思在一個網上論壇上表示，主教山配水庫事件再次激發港人對保育的關注，但保育過程中要滿足所有持份者的要求，公帑亦要使用得宜，這是最困難的。

陳智思指，就以主教山配水庫來說，將來新加的用途要與周邊環境互相協調。

陳智思。（資料圖片／梁鵬威攝）

古諮會今年為5個配水庫評級

古物諮詢委員會主席蘇彰德在同一場合上表示，該會計劃今年為本港5個配水庫評級，強調配水庫與本港發展不能分割。

水務署「水知園」前顧問、科學館前總館長葉賜權則說，主教山配水庫及包括附近紅磚屋等的整套系統，都很值得保留。