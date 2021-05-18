警方首次辦校園動物大使訓練班　中學生學習領犬知識明白尊重生命

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-05-18 00:00

近年社會上發生不少虐待動物案件，警方新界南總區首次聯同潮州會館中學日前舉行「動人時刻 • 校園動物大使訓練班」，由警隊義工及社區領袖帶領同學親身接觸狗義工，學習和動物相處之道以及領犬等知識。 新界南總區指揮官麥展豪期望，透過計劃提高公眾對防止殘酷對待動物的意識，以及將尊重生命的教育帶入校園。有參與活動的同學提到，自幼喜歡動物，特別是小狗，不過因為居住環境一直未能達成養狗的心願，直至在計劃中能夠親嘗接觸寵物犬，學懂如何照顧小狗和領犬的正確姿勢。

「動物守護 • 社區大使計劃」自3月20日開展，於每個周末一連六堂，由7隻狗義工及12位社區領袖及大使帶領，當中不少亦是警隊內的義工或者社會上的寵物界人士。每節課堂亦都會涵蓋不同的主題，由淺入深，例如職涯規劃、領犬知識，教識同學愛護動物和珍惜生命，參與計劃的同學亦有機會親身接觸緝毒犬和警犬。

警方首次聯同中學舉辨計劃

警方首次聯同中學舉辦「動物守護•社區大使計劃」，新界南總區指揮官麥展豪提到，警方一直從教育宣傳、收集情報調查等方面打擊殘酷對待動物行為，他期望，透過計劃提高公眾對防止殘酷對待動物的意識，以及將尊重生命的教育帶入校園，亦希望同學透過訓練計劃，接觸到不同的社會人士，增進他們在不同領域上的知識。

每節課堂亦都會涵蓋不同的主題，由淺入深，例如職涯規劃、領犬知識，教識同學愛護動物和珍惜生命。（資料圖片）

計劃中學識領犬技巧 初嘗接觸工作犬

就讀中一、參與計劃的范同學提到，從小到大都喜歡動物，特別是小狗，不過因為居住環境一直未能達成養狗的心願，直至在計劃中能夠親嘗接觸寵物犬，學懂如何照顧小狗和領犬的正確姿勢。她又笑言，整個計劃中最難忘是她幾經嘗試後成功抱起一隻大型犬，「以為抱狗好難，好大力先抱到大狗」，不過在領袖的指導下，終於成功抱起一隻大型犬。她又指，在活動中學識不同有關接觸狗隻的知識，例如如何接觸一隻陌生犬、正確領犬方式等。

計劃由部分警隊內的義工帶領，同學亦有機會親身接觸緝毒犬和警犬。范同學指，在接觸工作犬之前，「以為（狗只是）屋企寵物，散步食下嘢，估唔到咁勁做到指領」，又透過親身接觸警員一洗以往認為警察很嚴肅的印象，「對學生好有善」。

狗隻來自繁殖場或曾被遺棄

新界南總區刑事總部警司（行政及支援）警司姚永勤認為，今次計劃的成效很好，同學們由原本對狗隻零認識，到開始學懂頜犬的技巧和知識，亦對警方的工作多一份了解，期望日後可以將計劃推廣到其他學校。

是次計劃的狗義工全部是來自繁殖場被拯救狗隻或者曾經被遺棄，計劃的領袖、校園動物大使訓練班顧問雷吳偉儀希望，活動能夠借助狗隻和小朋友之間的關係，教會他們要尊重生命。她又提到，同學們如果希望照顧好小狗，就要主動去問領袖們相關的知識，從而學習到主動學習精神。

狗義工成媒介拉近師生距離

其中一隻參與計劃的狗義工歡歡亦是由雷女士轉贈學校，寄居在校長梁鳳兒的家中。梁校長提到，疫情前不時會帶歡歡回學校與同學們互動。她指，以往學生都覺得「校長好似好忙，（距離）好遠、好嚴肅」，但歡歡的出現拉近了她和學生的距離，「好開心有媒介，去（同學生）經歷一啲事情」，增加彼此的話題。