六合彩投注服務重開　市民即買未來十期彩票

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-15 20:19

賽馬會場外投注站雖然早於二月時已經重開，但卻未有提供六合彩投注服務。而因應疫情再度緩和，六合彩投注服務於今日（15日）重開，下午陸續有市民到美孚荔枝灣道場外投注處購買六合彩彩票，有市民得知服務重開後即日到場購買彩票，有市民更直接購買未來十期的彩票。

隨著疫情轉趨穩定，香港賽馬會於今日（15日）恢復場外投注處的六合彩投注服務。（馬煒傑攝）

隨著疫情轉趨穩定，香港賽馬會於今日（15日）恢復場外投注處的六合彩投注服務。記者於下午到美孚荔枝灣道場外投注處觀察，陸續有市民到投注處購買六合彩彩票。

重開後市民即買十期六合彩

市民吳女士得知六合彩投注服務於今日重開，到投注站購買未來10期，總計200港元的六合彩彩票。吳女士指以往都有購買六合彩的習慣，直到後來投注站因疫情關閉，重開後又不提供六合彩投注服務，故此自二月投注站停開後都未有再購買六合彩；對於網上及電話投注服務，她則認為太複雜所以未有便用，相較之下，吳女士認為到投注站購買實體票更為方便，「六合彩簡單吖嘛，電腦飛，number都唔洗諗」。

投注站六合彩服務今日重開。（馬煒傑攝）

嫌手機投注麻煩 重開即回歸實體飛

李先生亦同樣於下午到投注站購買六合彩實體票。他指於六合彩投注服務暫停期間，曾嘗試用手提電話應用程式落注，但認為過程十分麻煩及複雜，「之前買八注自選，係咁撳撳撳，撳死我」，認為相較之下實體投注更為簡單，所以服務重開便到場購買彩票；另外，李先生表示本打算趁重開「重鎚出擊」，但由於昨晚有市民中了頭獎，彩池變回八百萬，所以最後只買了40元自選彩票及20元電腦彩票。

李先生表示，本打算趁重開「重鎚出擊」，但由於昨晚有市民中了頭獎，彩池變回八百萬，所以最後只買了40元自選彩票及20元電腦彩票。（馬煒傑攝）

有市民已習慣電話投注

同樣打算購買六合彩，但鄭女士則選擇到投注站為馬會戶口增值，再透過電話投注購買。鄭女士指本來都有購買六合彩的習慣，到後來票站停開，便轉了使用電話投注，經過一段時間使用後亦認為電話投注很方便。

鄭女士又指購買實體票都有很多缺點，例如時常民因排隊問題爭執，亦曾見過有市民嫌職員「打飛慢」而鼓燥並喝罵職員，加上疫情問題，「始終咁多人迫埋排隊唔係咁好」，所以將來都未必會再購買實體票。

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