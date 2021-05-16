新冠肺炎｜張建宗：絕不能讓疫情反彈　呼籲市民積極主動打疫苗

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-16 08:57

政務司司長張建宗今（16日）在官方網誌表示，疫情趨穩之際，絕不能再讓疫情反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」，強調接種疫苗是防控疫情最有效和最徹底的措施，呼籲市民應積極主動及時接種疫苗，為本港築起群體免疫屏障。

政務司司長張建宗今（16日）在官方網誌表示，疫情趨穩之際，絕不能再讓疫情反彈。（資料圖片）

張建宗在網誌表示，在抗疫方面，政府繼續採取精準務實、果斷迅速的策略，包括要求全港外籍家庭傭工於本月15至30日期間接受第二次強制檢測，以及涉及變異病毒株的大廈居民須接受更頻密的檢測。

張建宗指，疫情趨穩之際，絕不能再讓疫情反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」。他表示，接種疫苗是目前防控疫情最有效和最徹底的措施，雖然今次的變種病毒個案暫未於社區廣泛爆發，但社會不能掉以輕心，呼籲市民應積極主動及時接種疫苗，為本港築起群體免疫屏障。

張建宗續指，考慮到疫情及本港廣播機構面對嚴峻的經營環境，政府上周宣布破例斥資購入東京奧運的電視播映權，並交由本地五間持有電視牌照的廣播機構播放，確保香港巿民可以通過電視免費看到東京奧運會廣泛的直播，特別是香港運動員參與的所有賽事。

他認為，政府今次決定，不單會凝聚廣大市民為香港運動員打氣，同時會提升市民對運動的興趣和體育風氣。