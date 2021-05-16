新冠肺炎・5.16｜增4宗確診　凌晨起台灣抵港人士須檢疫21日

撰文： 朱海棋 袁澍 王潔恩 黃詠榆 黃穎津 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 麥凱茵 黃偉倫 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-16 23:32

本港新冠肺炎疫情未止，周日（16日）新增4宗確診，當中三宗為輸入個案，一宗與本地個案有關連，是早前已確診的菲裔女護士胞兄女友的嬰兒。另外，華大基因早前有員工確診，病毒排序為一年前武漢流行的病毒株，並非現時流行的病毒株，相信為假陽性，一旦確認後會剔除為確診個案，個案編號會回收重用。

【22:45】政府晚上宣布，將進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求。發言人指，有見台灣疫情轉差，確診個案持續上升，由5月17日零時零分起，收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求。所有在登機當天或之前14天曾逗留台灣的人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後，他們須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。在相關要求下，非香港居民將不會獲准入境。

台灣疫情｜抵港人士周一凌晨起須隔離21日 已打針者亦要檢疫14日

未完成接種疫苗的人士須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受四次檢測。已完成接種疫苗的人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受三次檢測，其後七天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

【22:05】政府宣布，截至晚上8時，當中約1,167,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約505,400名接種科興疫苗，約662,500名接種復必泰疫苗。截至今日零時零分，過去24小時共有11宗送院個案，其中六人已經出院，一人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。其中，55歲男子在接種第二劑復必泰疫苗後，頸部、軀幹、左肘窩及右腳出疹，未經診症已自行離開醫院。

新冠疫苗｜周六增11人打針後送院 60歲翁高血壓胸部不適需留院

【21:20】勞工處今晚（16日）表示，一連兩天（15、16日）到外傭經常聚集的地方巡查，截至今午4時，共抽查了3,539名外傭，絕大部分已遵從強制檢測公告，不過處方亦向5名未有遵從強檢公告的外傭發出強制檢測令，要求在指定時間內接受檢測。另外，有20名外傭的檢測或接種疫苗紀錄需進一步核實，處方指會跟進。

勞工處兩日抽查逾3,500名外傭檢測紀錄 揭5人未遵強制檢測令

【21:15】澳門政府表示，一名早前由尼泊爾入境、正接受醫學觀察的人士，今日核酸檢測呈弱陽性，被列為澳門第50宗新型肺炎確診個案。患者為31歲男子，4月24日由尼泊爾加德滿都出發，入境前病毒核酸檢測陰性，4月25日入境澳門時接受新冠病毒核酸及抗體檢測，核酸檢測呈陰性，IgM抗體呈陽性，考慮既往曾感染新冠肺炎，由於有復陽風險，安排接受醫學觀察。患者於4月28日、5月2日及5月9日的核酸結果均為陰性，5月16日的核酸結果為弱陽性，考慮為「無症狀復陽病例」5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況

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【18:00】港府日前宣布收緊檢疫安排，台灣抵港人士必須在指定酒店強制檢疫14天，不能選擇居家檢疫，措施今日（16日）生效。

有返港人士形容，台灣疫情開始「升溫」，故急撲檢疫酒店返港，但直言選擇不多，「好難book，屋企人都癲」；亦有港人指，因為台灣兩日間確診個案急增，當地「突然間市面靜咗」，但認為情況不算恐慌。

台灣疫情｜港人探親後急撲酒店提早返家：怕遲啲要隔離21日

▼5月16日 港人直擊超市情況▼

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【17:40】台灣疫情持續蔓延，今日（16日）再新增206宗本土個案，連續4日單日確診數字創新高，台北及新北市已提升至三級防疫警戒。



以往的繁華鬧市，人氣食肆外大排長龍，有居台港人目睹台北市街頭一片冷清，在疫情殺入社區，夜市不再人頭湧湧，食肆內只有「小貓三四隻」。居住的城市變得陌生，但她認為台灣人自律性高，有人打算整個月不外出，亦有人網上呼籲不要逃往第二個城市避疫，相信做足個人保護，染疫風險不高。

直擊台灣疫情｜台北周末冷清 居台港人：台灣人自律籲勿逃離避疫

▼5月16日 港人直擊台北市況▼

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【17:30】本港新冠疫苗接種計劃推行至今（16日）已80日，接種人口近一成八，不少市民仍然抱觀望態度，有人更表明想等候第二代疫苗面世。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，第二代疫苗主要是預防變種病毒的「加強劑」，市民沒有注射第一代疫苗「打底」，只打第二代疫苗效果會大打折扣，切忌「唔好好似買流動電話咁，要等新型號先用，疫苗唔係咁架。」

新冠疫苗｜第二代疫苗要有第一代「打底」 藥劑師：市民忌等新款

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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【16:50】台灣疫情大爆發，今日新增確診207宗，台北市、新北市昨日起提升至三級警戒，其餘縣市維持二級或自行升至「準三級」。根據台灣教育部數據，目前有逾7,800多名港生在台灣留學，有身處台南的港生向《香港01》表示，過往台灣疫情穩定，民眾外出毋須戴口罩，過去一年多如常回校上課，但今次疫情急劇惡化，台南所有學校隨即宣布轉為網上授課，其就讀大學亦首次轉為網課，暫時維持兩周。他指，最擔心一旦升為第四級警戒，台灣需要「封城」，不能夠如期下月畢業後返港。

台灣單日暴增207宗確診 留台港生憂倘封城 未能如期畢業返港

【16:40】政府早前宣布，取消要求全港外傭強制接種新冠疫苗安排，但要在5月15日至30日進行第二輪強制檢測，有團體呼籲外傭今日（16日）穿紅衫抗議。

中環遮打道一直是外傭周末的聚集熱點。現場所見，雖然今日聚集人數較以往少，但有部份外傭身穿紅衣，響應行動。有外傭指出，早前香港疫情亦出現多次爆發，但卻無類似的安排，現時卻要全港所有外傭做檢測，質疑政府歧視外傭。

外傭強制檢測｜部份人穿紅衣抗議 不滿被針對：希望是最後一次

據了解，警務處近日發出「接種疫苗最新指示」，建議前線人員打針，否則需要兩周一檢。（資料圖片）

【16:20】消息指，警方為顧及警員和市民健康，建議前線警員接種疫苗，包括軍裝巡邏小隊、特遣隊、分區刑事調查隊、交通部執法及管制組人員等，警員如因健康或個人理由未有接種，需接受兩周一檢，若缺乏合理解釋的情況下，沒遵從打針或定期檢測，有可能面臨紀律處分。

消息：警隊建議前線接種疫苗 否則兩周一檢 拒遵從或紀律處分

印度協會前主席發起籌款300萬助印度抗疫：當地醫療系統已崩潰

【15:28】印度疫情嚴峻，香港印度協會前主席毛漢形容印度醫療系統已崩潰，現為同胞籌款，冀購買醫療物資寄往印度。自由黨黨魁鍾國斌指，印度人來港已過百年，已融入香港社會，同是香港的一分子，他呼籲港人本着人道主義及同理心，對印度伸出援手。

毛漢說：「有好多人去到醫院無氧氣，而錫克廟每個城市都有，會將物資用喺最窮嘅人身上。捐款越多，就能挽救更多生命。」（余俊亮攝）

新冠肺炎｜增4宗確診無源頭不明 4個月大男嬰中招屬變種病毒群組

【14:20】衞生防護中心公布新增4宗確診個案，當中3宗為輸入個案、1宗與本地個案有流行病學關連；由於早前列為確診的華大基因男員工（確診編號11,801），樣本疑在實驗室受污染，衞生防護中心將其除名，由新增個案取代，因此累計只增至11,825，比昨日報數實增3個。

3宗輸入個案來為一男兩女，來自俄羅斯、印度及印尼。關連個案為一名4個月大男嬰，他無病徵，為感染變種病毒群組第11名患者，是菲律賓裔女護士胞兄的女友兒子。這個群組由杜拜來港的印度裔男子走入社區引發，，二人曾到傳染給其菲裔女護士女友人女方母親位於柴灣興華（二）邨豐興樓的家中吃飯，母親也染疫；其胞兄及女友和BB仔當日也有出席，三人其後在深水埗福榮街37號家中舉行家庭聚會，同場三名菲傭朋友確診，始揭發這個群組關連，女護士胞兄及其女友和男嬰在送往檢疫後逐一確診。其中在影映園第11座工作的菲傭，傳染給女僱主及少主，令這個變種病毒群組共計11人染疫，逾2,000人一度要撤離住所檢疫。

台灣疫情｜單日再激增206宗本土個案 兩日共386宗

【14:10】台灣的新冠肺炎本土疫情反彈，14日暴增180人確診後，台北市、新北市隨即升至三級警戒。

台灣中央流行疫情指揮中心今日（16日）召開記者會，宣布昨日（15日）再增加206宗本土個案，1宗為境外移入。台灣兩日共增加386宗本土個案。

▼5月15日強制檢測場所名單▼

廠商會史立德「奇招」谷針：市民打疫苗可每星期抽獎 頭獎100萬

【13:37】政府本月擴展「來港易」計劃，在內地居住的非香港居民抵港均可豁免14天強制檢疫。中華廠商聯合會會長史立德表示，措施對本港經濟復甦一定有幫助，但比例不算太廣闊，因為這些旅客返回內地時，仍須接受隔離檢測，估計只有急切者才會透過此措施來港，對零售業幫助不大。

史立德指，香港需要「清零」才可與內地爭取重新往來，廠商會建議容許已接種兩劑疫苗的商人，可免檢疫即日來回大灣區城市，落實「商務氣泡」。

他更建議，政府應設立接種疫苗獎勵制度，已接種市民可每星期抽獎一次，頭獎100萬元。

新冠肺炎｜29歲華大「染疫」員工疑樣本受污染 陳肇始今證非確診

【12:16】華大基因男員工日前確診，但其病毒株驗出絕跡多時的武漢原始品種，樣本懷疑在實驗室受污染，衞生防護中心昨日（15日）表示他可能並非確診或會除名，但晚上仍然視他為確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今早證實，該員工已不再是確診個案，政府會嚴肅跟進。

陳肇始證實，衞生防護中心判斷該男員工並非確診個案。（朱海棋攝）

▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼

【12:09】據了解，今日有4宗確診，包括3宗輸入個案及1宗本地有源頭個案，該個案是早前帶有變種病毒菲律賓裔女護士胞兄女友的嬰兒，曾到興華（二）邨豐興樓及深水埗福榮街37號的家庭聚會。今日沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。

國泰航空證實已入標競投為竹篙灣檢疫中心提供膳食。（資料圖片）

國泰航空證已入標競投為竹篙灣提供膳食 檢疫有望轉食飛機餐？

【10:05】竹篙灣檢疫中心「劣食」震驚逾名檢人士，政府急換走原膳食供應商丹尼食品，並安排另一間頂替，食衞局局長陳肇始今早表示會嚴肅跟進。國泰航空證實，旗下國泰航空飲食服務已於5月13日收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，並已遞交報價資料，「我們一向非常重視食物安全及質素，並致力滿足顧客的要求」。

▼即睇竹篙灣檢疫中心，連日來的膳食安排▼

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▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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澳門延長台灣入境者檢疫期 陳肇始：不排除本港適時收緊安排

【09:16】食衞局局長陳肇始在商台節目《政好星期天》節目中表示，因應台灣疫情，已修改入境本港檢疫安排，由家居檢疫14日，今日起改為必須在指定檢疫酒店隔離14日，她表示不排再收緊檢疫安排。

澳門昨宣布，自2021年5月16日零時起，入境前21天內曾經到過台灣地區的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受21天醫學觀察；因台灣地區旅居史而正在接受醫學觀察的人士須在14天醫學觀察結束後進行7天自我健康管理，期間健康碼會轉為黃色；有關措施不適用於因台灣旅居史而已完成醫學觀察的人士。

對於早前竹篙灣檢疫中心出現食物中毒等亂象，陳肇始表示會嚴肅跟進，採購另一供應商食品，並改善WiFi，加強與管理竹篙灣的民安隊的溝通，亦會改善出入檢疫中心的電腦登記系統。

新冠肺炎｜張建宗：絕不能讓疫情反彈 呼籲市民積極主動打疫苗

【08:55】政務司司長張建宗今（16日）在官方網誌表示，疫情趨穩之際，絕不能再讓疫情反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」，強調接種疫苗是防控疫情最有效和最徹底的措施，呼籲市民應積極主動及時接種疫苗，為本港築起群體免疫屏障。

▼5月15日 確診4歲男童就讀幼稚園▼

強制檢測｜何文田漢師幼稚園、白田邨13座上榜 曾到3場所要覆檢

【00:01】食物及衞生局昨日（15日）公布，新確診的4歲男童（編號︰11822），曾居住的何文田窩打老道67E號怡景大廈、深水埗白田街51號白田邨13座，以及就讀的何文田自由道2號九龍總商會大廈地下及一樓漢師幼稚園（龍總），均被列作強制檢測地點。所有人士若於5月2日至15日期間，曾到訪逾兩小時需強制檢測。

此外，3個地點因早前涉及帶有N501Y變種病毒株的本地個案，所有於指定期間曾到訪的人士，需再次接受檢測，包括置地廣場Urban Bakery Works、置地太子Oliver's the Delicatessen、愉景新城（只包括商場）。

▼5月15日 確診4歲男童住所▼

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增3確診 4歲男童感染源頭不明 何文田漢師幼稚園20師生須檢疫

▼5月15日，酷熱天氣警告生效下尖沙咀海旁情況▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至5月14日）▼

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