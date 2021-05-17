荃灣港安醫院派錯藥予過敏史病人　衞生署：遲4日通報違守則

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-17 18:26

荃灣港安醫院發生醫療事故，衞生署證實該院今年1月初錯誤處方非類固醇消炎止痛藥，給予一名曾有過敏史的70歲女病人，她之後情況穩定並已出院。署方要求私家醫院發生醫療事故後24小時內通報，但港安醫院延遲4日才通知衞生署違反守則。

荃灣港安醫院派錯藥。（資料圖片）

衞生署表示，荃灣港安醫院今年1月7日，錯誤處方非類固醇消炎止痛藥，派予一名曾有過敏史的70歲女病人，她其後情況穩定並已出院。

《私家醫院實務守則》列明，私家醫院須在醫療事故發生24小時內通知衞生署署長，當中包括今次事件的「可導致死亡或永久受損或具重大公共衞生風險的錯誤處方藥物」分類，不過署方1月12日才收到呈報，即足足延遲4日。衞生署稱該院違反守則，已向醫院發出要求通知。

衞生署在接獲呈報後隨即展開調查工作，並要求院方於四星期內提交調查報告，院方其後已提交報告。衞生署審視資料後，認為醫院手術室內的醫療紀錄不完整。

荃灣港安醫院發生醫療事故後，未有按守則24小時內向衞生署通報。（資料圖片／公關提供）

荃灣港安醫院回覆，該名病人1月7日在醫院接受婦科手術，手術後醫護人員處方非類固醇消炎止痛藥予病人，隨即發現病人對該藥物有過敏史，並立即取出藥物，負責手術醫生即時跟進，密切觀察病人反應，女病人沒有出現過敏反應，並於翌日出院及後已完全康復。

醫院表示日後會就呈報加強與衞生署溝通，亦會引入新程序加強手術室醫護人員之間的溝通，以防止同類事故再次發生，並已採取措施確保手術室的醫療紀錄保持完整。