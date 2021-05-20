居西半山寶翠園18歲女本月初抵深圳　兩周後確診　曾接種兩劑疫苗

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-20 16:13

新冠肺炎稍有緩和。衞生署衞生防護中心公布，截至今日（20日），本港新增一宗輸入個案，患者從印尼到港，沒有病徵。 另外，中心正調查一宗外地確診個案，一名居於西區寶翠園的女病人於5月5日前往深圳，後來接獲廣東衞生當局通報該名病人確診。這是近日第二宗由香港輸入的中國內地確診個案。

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衞生防護中心表示，本港今日新增一宗輸入個案，患者是26歲女病人，在印尼抵港後，居於西營盤華美達海景酒店。

中心指出，由5月6日至19日，過去14天共報告31宗個案，包括5宗本地個案，其中一宗源頭不明。

女患者前往深圳後確診

此外，中心正調查一宗外地確診個案。個案涉及一名18歲女病人，居住在薄扶林道89號寶翠園1座。她於5月5日前往深圳。中心在5月19日接獲廣東衞生當局通報，該名病人於同日確診，中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

衞生署補充，該名18歲到深圳後確診女子，4月中及5月初在香港接種兩劑新冠疫苗，5月4日在聖保祿醫院接受檢測呈陰性，家人暫未有初步確診。她是一名學生，但毋須回校上課。

該名女子是近日第二宗由香港輸入的中國內地確診個案。衞生署衞生防護中心昨日（19日）公布，一名43歲的男患者在2月時曾經確診，4月底來港並接受21天檢疫，進入社區4天後轉飛上海，本周一（17日）於上海確診，並有病徵。這名患者在香港檢疫時入住了西營盤華美達海景酒店，完成檢疫後則住在天水圍嘉湖海逸酒店。衞生防護中心未有透露這名患者屬於「復陽」或是在香港新感染病毒。

至於今日的輸入個案（11829），她是一名外傭，坐CX2780航班4月30日抵港，檢疫期第19日樣本確診，沒有注射過新冠疫苗，病毒量太低無法檢測是否帶有變種病毒。今日初步確診宗數少於5宗。