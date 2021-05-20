01消息：無源頭4歲童抗體測試呈陰性　有望連續27日源頭不明清零

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-20 14:21

就讀何文田漢師幼稚園（龍總｜的4歲男童上周六（15日）確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮，若不計此個案，本港直至今天已有27日無源頭不明個案。負責化驗的是金域檢測商，港大微生物學系講座教授袁國勇今日會到金域化驗室視察。

據了解，男童最新採集的鼻咽及血清抗體樣本今日均呈陰性。港大微生物學系講座教授袁國勇亦出動，視察負責化驗該樣本的金域檢測商。

該名4歲男童（編號：11822）在何文田自由道2號何文田漢師幼稚園（龍總）上學，5月12日為最後上課日，當晚發燒和喉嚨痛，翌日到青衣楊超發醫生診所求醫，中午交樽予金域檢驗，檢測結果不確定，後來交衛生署化驗所證實確診，其CT值超過30，因病毒量太低未能檢驗是否變種病毒。衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前透露，他入院後的病毒和抗體檢測結果均為陰性。

香港大學昨日為這名男童完成了基因排序分析，香港大學公共衞生學院教授潘烈文向《香港01》表示，結果發現他的樣本當中完全無新冠病毒的基因，「一條（基因）片段都搵唔到」，懷疑他的樣本受到污染，又或是將弱陽性當成了陽性，但最後這宗個案會否被除名，仍有待衞生防護中心決定。

本港近來只有兩宗本地源頭不明個案，但這兩宗個案分別是上述幼稚園學生和華大基因員工，早前華大基因員工已經被確定非確診個案，若上述男童都證實非確診，代表本港其實已經連續27日無源頭不明個案。衞生署回覆指，幼稚園男童目前仍是確診個案，調查仍在進行中。