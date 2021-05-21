陳肇始訪問｜不鼓勵社會有大型聚集　六四維園難燃燭光

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

臨近每年六四燭光集會，本港疫情亦趨緩和，不過限聚令等社交距離措施未有解除。食物及衞生局局長陳肇始接受訪問時表示，同意本港疫情已大致受控，但未能掉以輕心，否則會一發不可收拾。她又強調，有太多人聚集會有風險，外國亦有大型集會後多人確診案例，表明不鼓勵本港有任何大型聚集。

上周六（15日）確診的4歲男童一度惹起假陽性疑雲，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到檢測商金域化驗室及衞生署公共衞生化驗服務處視察及調查，認為他是真陽性個案。不過，仍需更多調查及化驗工作，以確定男童屬於「復陽」個案或確實是近期感染。

陳肇始表示，除了這名4歲男童個案，本港近日都無源頭不明患者，疫情大致受控，「但係我哋唔敢掉以輕心，可能可以好容易一發不可收拾，睇番其他地方到到都可以好嚴重，尤其是周邊亞洲一啲地區，新加坡、台灣，甚至乎日本、韓國，呢啲確診數字都係不斷上升」，部份更加是長期疫情穩定的地方，都可以忽然爆發。

外界相信政府將連續第二年因應疫情不批准支聯會於六四當晚舉辦燭光集會，陳肇始認為大型活動有太多人聚集會有風險，外國亦有大型集會後多人確診案例，明言不鼓勵社會有大型聚集。

至於與內地通關問題，陳肇始表示並非香港單方面可以決定，要按內地聯防聯控機制商討，她呼籲市民注射新冠疫苗，「好多其他國家一針難求，係一個救命草，希望香港大家盡快打疫苗之後，令成個免疫屏障可以建立起嚟。」她期望可以盡快處理市民通關、出行的訴求。

有消息稱本港正研究今年暑假容許12至15歲青年打針，陳肇始稱要等待藥廠提供數據，然後交由疫苗顧問專家委員會審視，即使港大亦有相關研究，仍然需要藥廠的數據，復必泰在海外已經有資料，而科興疫苗則未有相關數據。意味兩款疫苗之間，青年人或最快可以注射復必泰疫苗。