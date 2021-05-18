周守仁：是否悼念六四視乎情況　對內地拆十字架「不是很開心」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-18 14:06

梵蒂岡昨日（17日）正式委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁為天主教香港教區新主教，周守仁將於12月4日接受祝聖並於主教座堂就職。周守仁今日（18日）與現任宗座署理湯漢樞機、教區輔理主教夏志誠一同見記者。 夏志誠於記者會期間，被問到多個與現今香港政治狀況相關的議題，包括六四、內地地方政府「拆十字架」事件、國安法、選舉制度修改等。他一度慨嘆「你哋問啲問題真係好難」，強調自己對這些問題沒有完美的答案。 他指出，是否參與悼念六四要視乎情況，包括有沒有違法，他不參與或者鼓勵任何違法行為；至於內地拆十字架，他形容為「並不是很好」的事情，自己「不是很開心」，但認為事件有很多背景，需要再作深入了解。

指拆十字架「可能有佢原因」

有記者問到，當年周守仁表示對六四事件會上街悼念，他本人今年會否參與悼念。周指，今年是否參與悼念六四視乎情況，包括是否合法，他不鼓勵任何人做不合法行為，自己也不會做。周其後以英語補充，悼念六四有很多不同方式，過往他會在公開場合悼念，亦曾試過因本人無法出席，自行為中國及當年死難者祈禱。

被問到過去幾年中國內地有「拆十字架」的行動，是否有迫害天主、基督教，周守仁表示，拆十字架的事件有「好多背景」，要多了解，但自己看見這些情況，認為並不是很好的事情，「你問我，拆十字架梗係唔係一件我哋會好開心嘅事」，亦由於中梵未建交，對於國內教會的事情，只能向教廷反映本港教區的關注。



至於天主教有沒有被「打壓」，他指這字眼有不同的「重量」，每人有不同看法，希望大家能多些了解、抱住和諧的心，他不想用「打壓」這個字。周重申，對拆十字架這事「感覺不好」，但背後原因他並不清楚，估計「可能有佢原因」。

周守仁被視為天主教內的相對中間的人士，被問到任命有否得到北京「首肯」，作為緩衝中梵關係的權宜之計，他表示不知道北京有沒有獲得知會，這是中梵之間的事情。

指在演講廳談話不是「對話」而是「一個騷」

多名記者問到與國安法相關的問題，有人問到在現時政治狀況下，作為宗教團體有何方法聆聽各界意見以及團結社會，以及如何看待兩年前修例風波至今的社會撕裂情況、國安法下有政治力量被打壓的情況。

周守仁當場苦笑一下，坦言：「你哋問啲問題真係好難。如果我有個perfect answer（完美答案）畀你，我會好開心，但我唔會畀到你。」他指，相信對話十分重要，對話當中必須有理解、要有聆聽、有同理心。「兩個人互相講嘢唔係叫對話，或者一個好大嘅演講廳嘅『對話』，呢個係一個『騷』，唔係對話。」

有記者提到國安法之下，與外國機構聯繫亦是敏感事情，是否擔心日後與外國教會聯繫亦有「紅線」，變成禁忌。周守仁指，現時未有這個擔心，而始終國安法是新事物，大家對其了解有限，未來須多了解其實質內容。

被問到新選舉制度下如何運動天主教手上的選委票，周守仁指，天主教辦學團體有一票，然後香港教區有99間中小學的校長，要和其他人一起選出大概14席，但認為「唔係好似大家想像中咁多票」。周表示，會採取一向的被動和配合的做法，不會影響或干預教友的決定，「我哋要尊重佢哋嘅政治取態」。

被問到如何看待同為天主教徒的特首林鄭月娥，周守仁表示未與林鄭見過見，不適合評論。