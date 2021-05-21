港大專家倡如七成師生接種　學校可恢復全日面授　倡外展隊到校

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-21 10:29

政府正研究會否將BioNTech復必泰疫苗的接種年齡降低至12歲，令更多青少年可以接種，香港大學亦正做相關的研究。 負責這項研究的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今天（21日）在電台節目表示，該研究中針對復必泰疫苗的部分，料在7月可有初步數據。他又稱，政府應該鼓勵學校在考試季節完結後，安排研討會、小組討論，令年輕人更明白接種疫苗的原因，提升他們對打針的積極性，並非「叫佢要打就打」。他並希望政府派外展隊到學校為學生打針，料最方便學生。而當一間學校有70至80%的老師、學生接種後，他認為該校可以全日復課，甚至毋須戴口罩。

劉宇隆指，當一間學校有70至80%的學生接種後，該校可以全日復課。(余俊亮攝)

建議未達七、八成接種率 學校僅可維持半日面授

劉宇隆認為，青少年不是受眾，而是持分者之一，單單要求他們接種新冠疫苗，並不能提升接種率，而是應該令青年明白為何要接種。他建議，政府鼓勵學校在考試季節結束後，在校內舉辦研討會、小組討論，令青少年明白到接種的必要性，增加其信心和積極性。他指，自己在港大醫學院用此方式讓學生討論後，大概80至90%的學生都願意接種疫苗。他又指，辦學團體多有宗教背景，呼籲宗教領袖亦發揮影響力。

劉宇隆指出，政府有考慮派外展隊到學校為學生打針，也有考慮用車接送學生到接種中心打針，他認為外展隊是最有效。他又稱，若一間學校有七、八成師生接種了疫苗，該校可以恢復全天上課，已打針的學生甚至毋須戴口罩，未打針的才需繼續戴口罩。但未達到有關接種量的學校則需繼續半天授課，強調需區分兩者，才能令學校、學生更積極去打針。

港大專家認為，如一間學校當中七成學生接種了疫苗 該學校可恢復全日面授。 （資料圖片）

港大年輕人打復必泰研究七月公布 暫顯示副作用不大

至於港大正進行的研究，他指暫時招募到100多名青年打復必泰疫苗、30多人打科興疫苗，目前已有30多人在本月8 日和15日接種復必泰疫苗，明天會開展第三次接種；而科興疫苗則在本月底才正式為青年接種。港大會跟進這些青年的抗體及T細胞反應，已接種的青年當中，有人針口痛，但副作用反應不大，相比成年人出現副作用的機會高兩至三個百分點，「多少少發燒同攰」，但料差別不會很大。

他稱青少年接種復必泰疫苗的初步數據，料在7月下旬可以出爐；而科興疫苗的數據或在8月才完成。他指出，若政府根據外國數據批准降低接種年齡，市民已經可以接種，毋須等待港大完成研究。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼