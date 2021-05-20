新冠疫苗｜周三7人打針後不適送院　20歲男子心悸送院

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-20 22:19

政府公布，周三（19日）有7宗接種新冠疫苗後送院個案，包括一名20歲男子接種復必泰心悸送院，以及一名38歲男子接種復必泰昏厥送院，二人情況穩定，經治療後已經出院。另有一人接種復必泰後左上肢出疹，未經診症自行離開醫院。 政府又公布，疫苗接種計劃展開至今，有超過121萬名市民接種第一劑疫苗，包括約52.2萬人接種科興疫苗，約66.1萬人接種復必泰疫苗。

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政府指，周三（19日）共有7宗打針後送院個案，其中6人已經出院，1人未經診症自行離開醫院；6人接種復必泰疫苗，1人接種科興疫苗。

（政府新聞處）

20歲男子打復必泰後心悸送院

送院個案中，年齡最小者是一名20歲男子，他接種第一劑復必泰後心悸送院，情況穩定，經治療後已經出院。另外，一人接種後昏厥，為一名接種第一劑復必泰疫苗的38歲男子，他情況穩定，經治療後已經出院。另有一名接種第二劑復必泰的29歲女子，她左上肢出疹，送院後未經診症自行離開醫院。

政府表示，疫苗接種計劃推行至今84日，至今已為約1,213,100名市民接種第一劑疫苗，包括約521,900名接種科興疫苗，約691,200名接種復必泰疫苗；約837,100名市民已接種第二劑疫苗。

今逾1.2萬人預約打針

當局數字顯示，截至今晚（20日）8時的過去24小時，約有23,700名市民接種疫苗，包括約有4,000名市民接種第一劑科興疫苗，約有4,700名市民接種第二劑科興疫苗；約有6,600名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有8,200人。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%，接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

同期，約有12,800名市民在網上預約接種疫苗，約4,400名市民在網上預約接種科興疫苗，以及約8,500名市民預約接種復必泰疫苗。