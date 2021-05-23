月全食｜太空館教路觀賞「超級血月」四區最佳　拍攝構圖有竅門

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-23 09:00

本港周三（26日）將迎來月全食兼遇「超級月亮」的「超級血月」天文現象，今次錯過要等12年才能再遇。要把握機會一睹「超級血月」的時刻，太空館就推介市民四個最佳觀賞位置，有利地點包括屯門海濱、大埔海濱、黃埔海濱及石澳。 香港太空館二級助理館長戴曉峰，接受《香港01》專訪時解釋，由於今次月全食時，月球較接近地平線，高度相對低，建議市民可到望向東南方，沒有遮擋，並見到地平線的位置觀賞。他又「教路」市民若想拍攝超級血月，可配上地面景物作襯托，「相信會係一個幾特別嘅構圖」。

太空館講解「超級血月」系列：

月全食｜「超級血月」錯過要等12年 5月26日晚唔用望遠鏡都睇到

▼太空館教用簡單工具模擬月食時月球變紅▼

晚上7時11分開始月全食

戴曉峰接受《香港01》專訪時指，周三本港晚上6時56分是月出時間，屆時月食已開始，香港有如「中途加入」觀賞月食情境，在香港所見到的月球，亦會漸漸變紅。至晚上7時11分月全食開始，7時26分月全食結束，歷時15分鐘；而至晚上9時50分就「打回原形」，回復平日所見到的滿月。

戴表示，周三本港見到月球在地平線升起時，其實已開始進入月偏食階段，該情況稱為「帶食出」。他笑言以往觀賞天文現象都是「坐定定等睇」，今次情況則相反，有如提醒港人「天文現象係唔等人，要好好珍惜每次觀測到嘅機會」。另外，由於月全食開始時，月球高度偏低，市民拍攝時可嘗試「影埋地面景物做襯托，相信係一個幾特別嘅構圖」。

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由於今次月全食時，月球的高度相對低，只位於離東南方地平面約2度至5度處半空。戴曉峰建議市民可到望向東南方，沒有遮擋、見到地平線，加上視野良好的位置觀賞。他又推介四處觀賞月食的最佳地點，包括屯門海濱、大埔海濱、黃埔海濱及石澳。

「大眾化」天文現象 不需望遠鏡 只需平視、用肉眼觀賞

由於月球高度較低，市民又是否要站上高處可見到月全食？戴指，市民觀賞時毋須企高，亦不需望遠鏡，只要平視、用肉眼觀賞即可：「呢個係大眾化嘅天文現象，好容易觀賞」。根據天文台預測，周三部分時間有陽光，有幾陣驟雨，相信市民有機會一睹「超級血月」。

太空館將直播月食天文現象

戴曉峰又表示，香港太空館5月26日晚上7時至9時，會透過其YouTube頻道，直播是次月食天文現象，並由館長們分享包括超級月亮及月食相關有趣知識。有興趣市民可瀏覽太空館Facebook專頁同步觀賞月食；太空館亦在今年1月20日至6月28日期間，在館內設置有關月全食等天文現象展覽。另外，天文台等多個機構會聯合直播。