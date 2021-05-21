澳門新濠撥款約1600萬元鼓勵員工打針　可獲1000元、兩日帶薪假

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 19:11

全球新冠肺炎疫情反覆，全民接種疫苗為完結疫情大流行的重點方向。新濠博亞娛樂將撥款約1600萬元，每位完成接種疫苗的員工可獲1,000元。新濠安排穿梭巴士，接載員工前往接種疫苗場地，並提供兩天有薪的接種假期。翻查資料，現時澳門已接種首劑疫苗的比率僅約13%，比香港約16%的接種率更低。

現時澳門已接種首劑疫苗的比率僅約13%，比香港約16%的接種率更低。（資料圖片）

《澳門日報》今日報道，新濠博亞娛樂（新濠）將撥款約1600萬元推出「疫苗接種鼓勵計劃」，以鼓勵員工接種疫苗。每位完成接種疫苗的員工可獲1,000元，當全公司疫苗接種率達標後，最多6名已接種疫苗的員工，可分別獲得100萬元。

新濠目前以建立社區免疫屏障為主要目標，因此與澳門衛生局及疾病預防控制中心合作，為員工舉辦疫苗接種講解會。新濠亦安排穿梭巴士，接載前往接種疫苗場地，並提供兩天有薪的接種假期。

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翻查資料，澳門截至今日下午4時，累計已接種新冠疫苗劑數為142,900劑，已接種人數共有90,267人。若以澳門今年首季人口682,500計算，已接種首劑疫苗的比率僅約13%，比香港接種率約16%更低。