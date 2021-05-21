旅議會調查︰逾五成市民通關後半年內外遊　選內地澳門台灣佔最多

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 19:04

本港新冠肺炎有所緩和，與內地及澳門通關成為近日熱門話題。香港旅遊業議會早前進行網上問卷調查，發現逾七成受訪者寧願支付更多旅費，以確保旅程更安全；逾半成將於旅遊限制撤銷後半年內外遊；亦有近一半受訪者不願意接受隔離。此外，當旅遊限制取消後，選擇到中國內地、澳門及台灣地區旅行的受訪者最多。

▼香港新加坡旅遊氣泡或二度取消▼

香港旅遊業議會聯同匯眾展覽服務有限公司，於4月30日至5月7日期間，對曾參加香港國際旅遊展公眾日的人士，進行網上問卷調查，共獲1,394份回覆。

調查結果顯示，共有76%的受訪者願意多付旅費，以獲得較安全的旅程，分別有34.4%及31.7%願意多付一成及兩成旅費。而市民亦明顯不願接受隔離，分別有52.4%及47.8%受訪者不願意抵埗及回港後接受隔離。

不過有18%受訪者將在旅遊限制撤銷後，1個月內立即外遊，亦有26%選擇2至3個月內，22%則選擇4至6個月內，即有56%市民將在旅遊限制撤銷後半年旅行。

而分別有33.8%及31.6%受訪者認為旅遊限制及檢疫期、衞生措施為最主要考慮因素。由此可見，疫情下價錢、退款保障等，並非市民最優先的考慮因素。

調查結果又顯示，當旅遊限制取消後，旅客較傾向選擇安全和短途的目的地，34.8%受訪者選擇到中國內地、澳門及台灣地區；34.4%則選擇東南亞國家。而超過一半受訪者，50.9%旅遊是為了美食、養生、購物、休閒娛樂。商務或會展旅遊只佔最少的2.8%。旅議會相信，旅客在旅遊業復甦初期，避免到較受疫情影響的國家，以及避免乘坐長途飛機。

議會總幹事陳張樂怡女士表示，將向會員以及緊密業務夥伴，如不同國家的駐港或地區旅遊局等分享調查結果，希望蒐集的資料有助為行業復甦擬訂計劃及做好準備。