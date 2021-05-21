富豪妻露胸片意外流出　前員工財困欲藉機發財　3男認勒索1億候懲

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-21 21:19

城中富豪的妻子，多年前在家脫衣時被閉路電視拍到2秒露胸片段，惟影片卻落在一名當時在其住所工作的員工手中。他與同事「分享」後原只作私下珍藏，惟去年出現財困，他與舊同事商討後，雙方有意向富豪售片圖利，並找另一男與富豪接洽，惟該男欲向富豪勒索1億，結果3人全被捕。三人今(21日)在區域法院認罪，法官把案押後至6月29日判刑。

法庭下匿名令禁透露事主資料

3名被告：鄺雄光（58歲，送貨司機）、徐文傑（46歲，保鑣）及黃軒中（51歲，保安員）承認一項串謀勒索罪，指他們於2020年1月11日至4月1日，串謀為使自己或另一人獲益，或意圖使另一人受損失，以恫嚇方式，不當地要求事主X交出一筆款項。3名被告均無刑事紀錄。

法庭早前頒下匿名令，禁止傳媒報道事主的姓名、住址、職業和案發地點等，以及事主與涉案人士的關係。

3名被告：鄺雄光、徐文傑及黃軒中在區域法院，承認一項串謀勒索罪。(資料圖片)

X去年1月收到妻子Y背部裸照

案情指，富商X去年1月11日收到一張他妻子Y在家中的背部裸照，對方聲稱有完整影片，並叫X主動聯絡購買，否則會售予其他人。X感到擔心，但沒有回覆，他之後再收到第一被告鄺雄光以同一號碼來電，問及他是否欲取回相片，X表示有意，及後報警。鄺續追問，X以忙碌為由叫他聯絡助手。高級偵緝督察掩飾作X的助手陳先生，鄺數天後問陳願出價多少，又稱有其他買家，陳表示他只是中間人不能決定價錢。

索價1億後傳上Y脫下裙子的影片

翌日鄺傳訊息予X道：「來人是幫你還是害你，跟我講一萬幾千嘅事情！」又表示索取X的電話花了幾萬元，若處理不妥，會令X名譽受損及家人擔心，又稱：「以你身份出個好價錢」擺平事情，又稱以後只跟X對話，其他人會令事情變得複雜，又說：「一念天堂，一念地獄」。同日陳向鄺表示價錢不是問題，鄺索價1億，並傳送一條24秒妻子Y脫下裙子、只穿內褲行走的影片，她以手遮掩胸部之前，上身赤裸約2秒。

自稱老派社團人不背叛物主

鄺告知陳會將存有影片的加密USB放置儲物櫃，並要求以舊鈔收款，陳堅持面對面交收。鄺自稱是老派忠誠的社團成員，不會背叛影片主人。數天後鄺追問款項，並改變主意肯親身交收，惟要陳載他去偏遠地方交易。後來鄺發現被人跟蹤交易未有完成。

中環碼頭交收被捕

次被告徐文傑於去年3月致電X追討款項，又責備X將陳牽連在內。經商討後，陳同意先付現金5千萬元予鄺，再以期票支付分別2千萬元及3千萬元。他們於4月1日在中環天星碼頭停車場天台交易及檢查影片，鄺更透露手機號碼及名字予陳。鄺忘記本想以定位追蹤探測器檢查公事包，當他移動公事包時被拘捕。徐文傑及黃軒中亦在數小時內相繼被捕。

黃稱原本只想索價1千5百萬

徐文傑和黃軒中是在X家工作時的同事。黃警誡下承認約7年前，他監察閉路電視時，出於好奇以手機拍攝得涉案影片，也曾讓徐觀看，原本沒有策劃犯案。惟前年徐建議他以影片向X索價1千5百萬共分，黃不知鄺參與其中。

徐則稱是黃表示缺錢，向他尋求方法，徐遂找鄺相助。徐當時只建議要求3千萬元。鄺則稱徐建議索價9千萬元，他要求取得1億元。

徐稱曾錄口供助控方望減刑

辯方律師求情時指，黃軒中並非案中主謀，他沒有聯絡過事主，也不認識鄺，又指黃是在徐慫恿下才犯罪。法官李俊文不同意說法，指此案是共同協作犯下。徐的律師則指，徐向警方錄取「無損權益口供」協助控方，應獲扣減4成至4成半刑期。法官把案押後至6月29日再訊。

案件編號：DCCC 908/2020