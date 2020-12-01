無業漢收藏失狗兼勒索狗主4萬　否則把狗斬件分開　被判囚16月

無業漢將偷取而來的貴婦狗藏在家中，並向狗主勒索4萬元，威脅若不交錢便將狗「斬件分開」，被捕後聲稱受人指使。無業漢早前承認勒索罪，辯方今（1日）在西九龍裁判法院求情指他遭主腦誤導，不知狗隻是被擄走，以為狗主出錢寄養，及後因財困才貪心犯案。裁判官施祖堯斥被告利用狗主的擔心以及對鄰里的信任，行為可恥；其行為經過盤算，絕非因一時貪念而起；判處即時入獄16個月。

被告劉子杰（24歲，無業）越南裔，持香港身份證。他承認於本年9月8日，為使自己獲益，以恫嚇方式不當地要求女子X交出4萬元。

貴婦狗在主人的雜貨店失蹤

案情指，事主9月4日如常將貴婦狗帶去其位於深水埗的雜貨店，並無繫上狗帶，惟翌日凌晨發現愛犬不知所終，及後報警。4日後，她在社交網站收到不知名帳戶傳來愛犬照片，遭勒索4萬贖金。她又收到WhatsApp訊息，對方恫嚇「你再拖我斬件分開寄畀你」、「我就快掉佢落海」、「我冇乜耐性了，你出幾錢」。

被告稱受人指示發勒索訊息

警方翻查閉路電視錄影，見到貴婦狗於9月5日凌晨在事主店舖一帶被擄。被告同月11日攜狗外出時被捕，警方從其住所取回貴婦狗，幸狗隻未有受傷。警誡下，被告稱一名叫「阿大」（音譯）的人在社交網站聯絡他，以日薪500元聘他幫忙照顧貴婦犬。「阿大」後來開出5千元酬勞，叫被告向狗主勒索4萬元。

貴婦狗Coffee失踪至被尋回的經過。(詳看下圖)

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求情稱對貴婦狗照顧無微不至

辯方求情指背景報告正面，透露被告育有兩名殘障的幼女，曾經營菜檔，受疫情影響已結業。他強調被告遭主腦誤導，最初以為狗主出錢將貴婦狗寄養在其家中，對狗隻照顧得無微不至，只是後來因經濟問題才勒索狗主。被告感到後悔，日後會做正當工作，重犯機會低。

官指被告角色不輕

裁判官判刑時指香港地少人多，有人出於對鄰里的信任，會把寵物放在店內，讓牠自由活動，被告卻利用事主信任來獲益。被告雖非偷狗者，但將犬隻收在家中，且傳送勒索訊息，「角色一點也不輕」。此外，狗隻被帶去陌生的環境，飲食亦有所改變，健康或受影響。裁判官考慮到被告的案底也涉及誠信問題，指此案非單一事件，判囚16個月。

案件編號：WKCC3089/2020