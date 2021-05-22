強制檢測｜豪宅匯璽居民烈日下排隊採樣　住客斥現場太逼風險更高

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-22 15:54

本港近日新冠肺炎疫情緩和，然而政府公布南昌站上蓋豪宅匯璽5A及至5B座有居民確診，據悉為一名完成檢疫並回到僱主家的印傭。該大廈被納入強制檢測，港鐵南昌站對開空地今日（22日）起設置臨時採樣站，未開放已有大批居民排隊，高峰時估計達50人。 今日下午天文台在市區錄得34.3度高溫，刷新今年最高溫紀錄。居民要抵住烈日暴曬輪候檢測。有受檢居民家中因聘有印傭，坦言感到擔心，「都避免唔到嘅，唯有自己小心啲」。有居民直言檢測站安排不足，等待期間十分炎熱；而排隊人士亦沒有保持足夠社交距離，「留在家中的風險，比下來做檢測的風險更細」。

於南昌站臨時採樣站正午12時開放，排隊的市民都要在烈日下排隊，不少排隊等候檢測人士都撐起傘遮蔭。（廖雁雄攝）

今日天氣酷熱，南昌站臨時採樣站正午12時開放，排隊的市民都要在烈日下排隊，屋苑管理處有為排隊住戶提供雨傘、濕紙巾等，供在場排隊住戶借用，不少排隊等候檢測人士都撐起傘遮蔭；亦有人等到汗流浹背。

該檢測站設至少五個採樣位置，包括兩個於檢測車上；而明日（23日）及下周一（24日）亦會繼續開放，時間為由早上10時至晚上8時。

該檢測站設至少五個採樣位置。（廖雁雄攝）

李小姐︰已經不指望短期能通關

居民Johnny今早11點50分已抵達檢測站，他指，到達檢測站時已有不少人排隊，等候約半小時才完成檢測。他又對本港再出現確診個案不感意外，亦不特別感擔心，「疫情一直反反覆覆，都習慣了」。然而他又認為，臨時檢測站安排不足，排隊等候檢測人士沒有保持足夠社交距離，「留在家中的風險，比下來做檢測的風險更細」。

居民李小姐為內地人，她無奈指，排隊等候約20分鐘，期間天氣十分炎熱。被問到會否擔心再出現確診個案，影響與內地通關。她直言，對通關已不抱希望，相信即使沒有這宗個案出現，短期內亦不會通關，「之前亦說很多遍可能要通關，每次說就有疫情沒有通關，所以已經不指望了」。她又稱，疫情爆發後，去年曾回內地家中，但不少朋友已有近兩年沒有回鄉，「當然希望可以盡快通關啦」。

戴太太︰避免唔到，唯有自己小心

居民戴太太在檢測車上採樣，她笑言車上有冷氣，亦不感到侷促，「都係一陣間，都接受到」。她家中聘用印尼籍外傭，坦言擔心有風險，惟認為「都避免唔到嘅，唯有自己小心啲」，而其家人及外傭亦已接種兩劑疫苗。戴太太亦希望可盡快與內地通關，「旅遊又好，探親又好，𠵱家都係中國最安全」。

菲傭Rose 不認識確診外傭，並指由於擔心疫情，故已接種第一劑疫苗。她今次已是第二次強制檢測，並不感到麻煩，因相信可保障自己，得知是否患病。