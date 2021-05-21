南昌站豪宅匯璽5A及5B座有居民初步確診　消息：患者為來港印傭

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 23:03

本港新冠肺炎疫情持續。食物及衞生局今晚（21日）公布強制檢測公告，深水埗南昌站上蓋豪宅匯璽第5A及5B座，錄得一宗或以上的初步確診個案，據了解，患者為一名酒店檢疫完畢、回到僱主家中的印傭，病毒量低，將檢驗是否已有抗體，再現檢疫漏洞；患者來自印尼，本身已完成所需檢疫及檢測，是近期第二輪全港外傭強制檢測揪出個案。 公告列明，任何於5月8日至5月21日期間曾於上址身處逾2小時的人士，須於5月24日（下周一）或之前接受檢測，當局明日會在港鐵南昌站A1出口對開空地設立流動採樣站，為住戶檢測。

患者病毒量低 如有抗體或列輸入個案

食衞局今晚公布，再有大廈涉及新增1宗或以上的初步確診個案，居民須強制檢測。任何於5月8日至5月21日期間，曾於深水埗深旺道28號匯璽第5A及5B座，並身處逾2小時的人士，須於5月24日或之前接受檢測。倘若於5月19日至21日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。

消息指，患者為從印尼抵港外傭，在酒店檢疫21日後，始回到僱主家中，但她的第26日檢測樣本卻呈陽性。患者的CT值很高，已過30，即病毒量低，仍在等待抗體測試結果。若然有抗體很大可能列作輸入個案，由5月17日至今本地零確診可以保持，不過仍要觀望其僱主有否受到傳染。

近月曾到中遠賓館須強制檢測

另外，強制檢測公告列明一宗曾於香港居住的非本地確診個案，任何於4月29日至5月21日期間，曾於西環堅彌地城海旁20-21號香港中遠賓館，並身處逾2小時的人士，須於5月24日或之前接受檢測。倘若於5月19日至21日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。

翻查資料，衞生防護中心早前接獲廣東衞生當局通知，一名18歲少女於5月5日前往深圳後證實確診，現時懷疑為復陽個案。她去年11月從英國回港，上月曾到聖保祿醫院完成接種兩劑復必泰疫苗。患者在離港前，曾於4月29日至5月5日期間，在上述賓館逗留。

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