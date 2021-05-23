海外醫生｜陳茂波指醫療人手短缺嚴峻撐修例　「目前最適切方案」

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-23 11:44

本港擬免試引入非本地培訓港人醫生，財政政司司長陳茂波在網誌撰文表示，本港公營系統醫生人手緊張，透過修訂法例，吸納非本地培訓的港人醫生到公營醫療體系服務，相信是目前最適切的方案，以緩解短期人手不足的問題，希望各界從社會整體需要考慮，支持今次的條例修訂建議。

財政政司司長陳茂波在網誌撰文表示，本港公營系統醫生人手緊張，透過修訂法例，吸納非本地培訓的港人醫生到公營醫療體系服務，相信是目前最適切的方案，以緩解短期人手不足的問題。（資料圖片）

陳茂波今日在網誌表示，在過去數份財政預算案都著力在硬件及軟件兩方面，儘量增加公營醫療體系的資源，緩解人手及相關配套的瓶頸問題。不過，與硬件上的需要相比，本港醫療人手的短缺問題嚴峻。

他指，即使增加本地醫生培訓、增加教學配套設施、增加前線人員的各種津貼，優化退休後重聘計劃等，這些中長期增加醫療人手的措施，不足以緩解目前香港面對的人手上的缺口及市民對公營醫療服務的迫切需要。他認為，有必要多管齊下，同時透過有效的短期措施，全方位提升醫療系統特別是人員配備的數量，才能解燃眉之急。

陳：讓熟悉香港環境的港人醫生回流

政府上周提出修訂《醫生註冊條例》，建議在現有註冊制度外新增一項「特別註冊」途徑，讓非本地培訓醫生在符合特定條件後，可在香港取得正式註冊。陳茂波表示，新安排可以讓在本港以外接受培訓、但熟悉香港環境的港人醫生，多一個回流到本港公營醫療機構服務市民的選項，紓緩本地公營醫療系統的人手壓力。而在受僱期間對他們工作表現的持續評核亦有助確保這批醫生的質素。他表示，希望各界從社會整體需要考慮，支持今次的條例修訂建議。

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