黃子悅與夫涉違限聚令案　控方突撤控　黃離庭稱：寫多啲信畀我

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-24 13:16

前學民思潮發言人黃子悅與其丈夫，涉去年母親節的「和你Sing」活動違8人限聚令遭票控。案件原定今（24日）在九龍城裁判法院開審，控方突稱不提證供起訴，裁判官即撤回傳票控罪。黃因另涉「35+初選」案不獲保釋須繼續拘留，她在庭上叫道：「寫多啲信畀我。」

兩張傳票控罪指，黃子悅（23歲）和吳家倫（28歲）在2020年5月10日在旺角豉油街與通菜街交界，參與受禁群組聚集，違反第599G章 《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。

黃子悅的丈夫吳家倫離庭時拿着尼采的《查拉圖斯特拉如是說》步出法院。(陳家怡攝)

曾爭議現場聚集人數少於8人

二人否認控罪，辯方指被告當時身處現場的聚集人數並不多於8人。案件原定今日開審，律政司突在庭上表示不提證供起訴，裁判官撤回傳票控罪。辯方提出訟費申請，裁判官將申請交聆案官處理。

黃與丈夫以手勢眼神交流

黃子悅去年參與民主派「35+初選」，被控串謀顛覆國家政權罪。正在還柙的她身穿白襯衫和戴黑色眼鏡，精神不錯。她在犯人欄內和丈夫吳家倫以眼神手勢交流，吳向她豎起拇指。離開犯人欄時，她向公眾席揮手並叫：「寫多啲信畀我。」旁聽人士高呼她的姓名回應。吳提着尼采的《查拉圖斯特拉如是說》步出法院。

案件編號：KCFS 500029/2020、KCFS 59/2021