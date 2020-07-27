立法會選舉｜張可森黃子悅報名戰新西　拒簽確認書　正物色Plan B

立法會選舉提名期繼續，在民主派初選高票勝出的本土派黃子悅及屯門區議員張可森，今天（27日）一同報名參選新界西直選。她們表示不會簽確認書，有心理準備接受選舉主任提問，又指自己在《港區國安法》等議題上一直立場清晰。

黃子悅表明不會簽署確認書。（盧翊銘攝）

尹兆堅、朱凱廸現身支持

張可森和黃子悅今日在民主黨尹兆堅、「天水連線」伍健瑋、議會陣線朱凱廸陪同下報名。黃子悅表示，公民黨郭家麒因公務在身，未能現身撐場，但已向二人表達支持。張可森則指，初選已過去，六名在初選出選的民主派人士將會團結一致。

黃子悅指，感謝市民在白色恐怖下仍在初選投票支持抗爭派，她批評立法會已不再是議政殿堂，希望結集街頭力量，與初選出線者一起爭取議會最大話語權。

張可森表示，本土派在初選得到廣泛支持，其中新界西七成人投票支持抗爭派，彰顯市民的抗爭意志，又指初選有多達61萬人投票，若政府選擇DQ二人，是公然違背選民意願。

張可森和黃子悅今天在民主黨尹兆堅、天水連線伍健瑋和議會陣線朱凱迪陪同下報名。（盧翊銘攝）

二人均表示不會簽確認書，有心理準備接受選舉主任提問。張可森說，只會提交必須的文件，確認書並非必須提，目前仍在物色後備人選。

對於選舉主任向10多名民主派參選人提問，並大量引述他們在社交網站的言論，張可森表示，不會刪除過往貼文，笑指：「難得有人咁細心睇我嘅facebook，真係感到窩心。」

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