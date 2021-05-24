兩人化驗結果不確定需覆檢　涉馬鞍山菲傭、巴基斯坦裔地盤工

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-24 17:59

新冠肺炎疫情持續，本港今天（24日）新增一宗確診個案，另外有兩宗檢測結果屬於「不確定」、CT值高（即病毒量少）的個案，這兩宗個案仍需覆檢去確定是否受感染。 這兩宗個案分別是一名菲傭和一名巴基斯坦裔地盤工，其中菲傭在3月下旬由菲律賓回港，住在馬鞍山大洞禾寮村，她曾與一名任職外傭的親戚會面，並在馬鞍山海典居聚會。而巴基斯坦裔地盤工就在3月中旬由巴基斯坦返港，住在葵涌石籬二邨石華樓。

菲傭僱主有初生嬰兒 曾有多人到訪

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今天有一宗確診個案、兩宗初步結果為「不確定」的個案。第一宗「不確定」的個案是一名37歲菲傭，她與僱主的三個家人住在馬鞍山大洞禾寮村，是一間村屋。她主要時間都留在僱主家中，由於家中有初生嬰兒，曾有八至十位親戚到訪該住宅。

張竹君表示，本港今天有一宗確診個案、兩宗初步結果為「不確定」的個案。（李澤彤攝）

該名菲傭在3月20日坐PR300由菲律賓回港，3月20日至4月10日於酒店檢疫，一直檢測結果都是陰性，5月9日她又接受強制檢測，結果為陰性。這名菲傭於5月6日和9日曾與一名親戚見面，這名親戚也是外傭，於馬鞍山海典居工作，二人曾在海典居聚會。檢測結果不確定的外傭在5月11日曾到入境處位於火炭的地區辦事處，5月23日自己去過馬鞍山公園。衞生防護中心正追蹤她的密切接觸者，亦會再覆檢其樣本，及考慮她有無抗體、入院後的病毒CT值等資料，去決定她是否確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（右）出席記者會。（李澤彤攝）

第二宗是一名43歲巴基斯坦裔隧道地盤工，他與家人住在葵涌石籬二邨石華樓。張竹君指，衞生防護中心仍未聯絡到這名人士，估計因為他正在上班，而據他家人提供的資料，他在3月中旬坐EK384由巴基斯坦返港，曾於5月9日檢測呈陰性，當局會再覆檢及考慮他是否確診個案。