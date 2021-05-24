新冠疫苗｜城大鼓勵師生打針不採強制措施　學生會支持：有選擇權

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-24 11:11

近日多間大學要求師生接種疫苗，否則須定期檢測。但部份大專院校只鼓勵師生打針，未有「跟隊」採取強制措施。城大早前稱，鼓勵學生和教職員按個人情況接種新冠疫苗，但強調大學是知識分子的凝聚地方，「不適合施行家長式管治」。 城大學生會署理會長謝民熹今日（24日）指，支持校方做法，理解校方是希望有彈性處理疫苗接種問題。他又質疑疫苗風險未明朗，「如果疫苗出現意外個風險由邊個承擔？」強調學生應有選擇接種與否的權利。

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謝民熹今日於港台節目《千禧年代》中指，對城大做法感正面，認為每人身體狀況不同，強制接種是不合適。他又表示，現時城大校園防疫措施「跟足」政府規定，而出入口亦有體溫檢查。而宿舍的防疫措施更嚴格，如公共地方須戴口罩、不可多於兩個人以上聚集。

他稱，學生會沒有就疫苗政策收到校方通知，強調會向校方查詢，跟進會否改變疫苗接種措施。對於其他院校要求師生接種疫苗，否則須定期檢測，謝民熹認為疫苗風險未明朗，須考慮「邊個承擔風險？」他又指，院校要求恆常檢測，對學生造成經濟壓力，情況如強迫學生「一係畀錢一係打針」，強調學生應有選擇接種與否的權利。