卓悅創辦人葉俊亨聲稱遭曹貴子誤導　求取消回購股權協議

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-24 18:29

卓悅創辦人兼前大股東葉俊亨於2016年，透過其持有的公司，向上市公司康健國際醫療旗下的公司，回購其手上的卓悅美容國際股權。惟葉指，因時任康健執董曹貴子曾表示，在指定時間內會有投資者向卓悅美容國際注資不少於4億元，以及會協助卓悅美容國際在港上市，葉才會同意2016年的協議。惟曹的說法最終未有實現，葉上周五(21日)入稟高等法院，要求法庭頒令2016年的協議無效。

原告為Profit Castle Holdings Limited和葉俊亨，被告為Oasis Beauty Limited。Profit Castle Holdings Limited，由葉俊亨和妻子鍾佩雲共同持有，而Oasis Beauty Limited則為上市公司康健國際醫療持有的公司。

2016年與曹商討回購協議

入稟狀透露，康健於2014年收購卓悅集團持有的卓悅美容國際全部股權，作價4.23億元。交易於翌年完成，康健透過旗下的Oasis Beauty購入該些股權。於2016年，曹貴子當時為康健執行董事，他代表康健和Oasis Beauty，曾與葉俊亨代表的Profit Castle商討，由Profit Castle購入Oasis Beauty手上的卓悅美容國際股權，作價4.3億元。

指曹曾稱有投資者願注資逾4億

原告指，曹貴子在協議前曾向葉作多個陳述，包括會確保於指定時間內，有投資者向卓悅美容國際注資不少於4億元，以及協助卓悅美容國際在港上市。

惟原告指，葉基於曹的這些陳述，才會同意2016年的協議，惟相闗陳述最終未有兌現。原告因而要求法庭頒令該協議無效。

案件編號：HCA785/2021