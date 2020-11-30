康宏風暴｜一文回顧曹貴子與康宏風暴等事件的來龍去脈

康宏環球（1019）前執行董事、有「股壇醫生」之稱的曹貴子，與陳麗兒、陳毅凱三人早前被控詐騙和作出虛假陳述罪，案件今日（30日）在區域法院宣判，法官練錦鴻裁定三人所有罪名不成立。

曹貴子雖然「打甩」兩宗刑事控罪，但康宏2017年入稟控告曹貴子、王利民、郭曉群、陳佩雄等28人的案件則尚未有定案。藉此機會回顧事件來龍去脈。

入稟狀﹕曹貴子向富邦蔡家自稱為康宏大股東

據康宏的入稟狀指，曹貴子在2013年開始收集康宏股份，並安排陳麗兒及麥光耀出任公司重要職位。同年，曹貴子獲委任為康宏環球子公司康宏財務有限公司的顧問。翻查聯交所資料，曹貴子旗下的康健國際醫療集團，於2014年9月時持有康宏理財的25.07%股權。

入稟狀提到，曹貴子於2014年4月透過第三方接觸台灣富邦集團蔡氏家族，邀請對方入股成為康宏的策略股東。在當時的會面上，曹貴子已自稱是康宏的「大股東」。不過公開資料顯示，在2014年5月時，Convoy Financial Group Limited持有康宏26.78%。

被告曹貴子被裁定罪名不成立後，在庭外向記者稱暫沒有話說了。(歐嘉樂攝)

醫生旗下康健在逐步「減持」康宏

至2015年初，康宏進行大折讓大比例供股，引入君陽金融（0397），持股超過25%。曹貴子旗下的康健亦有參與供股，其後多番減持。至同年6月，康健持有康宏股份縮減至0.14%。

同年8月，康宏宣布配股，其中富邦蔡家斥資15.12億元，購入了29.98%的康宏股份，成為康宏單一大股東。同時配售逾75億股，以集資25.31億元，將50.26%的股份配售予不少於6名承配人。當時公告內表明6名承配人並非公司的關連人士。

惟入稟狀指，當時獲配售康宏股份的承配人，實際上和「謎網」有關，當中6名股東被指與曹貴子有緊密關係，包括互娛中國（8081）、君陽金融等。

17年獲委任為康宏環球執董

至於曹貴子本人與康宏之間亦有一定關係。在2016年9月19日，曹貴子獲委任為康宏環球的高級顧問，並於2017年3月9日獲委任為康宏環球執行董事。根據2016年年報顯示，曹貴子被視為持有康宏環球4.94%股權。

郭曉群要求罷免曹貴子等多名董事會成員

據港交所（0388）權益披露，於2017年下半年君陽金融等公司逐步沽出康宏股份，期間「深圳幫」郭曉群及陳佩雄持股則逐步增加，郭曉群以29.91%持股成為第二大股東。及後爆發近年的康宏董事會爭奪戰。郭曉群於2017年11月要求董事會罷免曹貴子、吳榮輝、陳毅凱、陳麗兒、汪弘鈞、陳毅生、潘鐵珊及麥家榮共八人的職務。

同年12月29日舉行的股東特別大會上，由於股東特別大會主席陳志宏基於質疑郭曉群、陳佩雄股份或來自曹貴子不當轉移的股份，宣布不應計入其投票權，結果罷免動議全遭否決。

如今康宏風暴尚未停止，一方面郭曉群與富邦蔡家仍就控制董事會進行角力。另一方面康宏早前入稟控告曹貴子、郭曉群等28人案件尚未有結果。雖然今日曹貴子等人涉嫌詐騙和作出虛假陳述罪名不成立，但法官練錦鴻直言曹貴子在康宏的身份有如「實際董事」。有關康宏入稟控告曹貴子，以及康宏董事會爭奪戰的最新發展，仍需要關注。