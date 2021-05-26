月全食｜觀賞「超級血月」有四區最佳　錯過要等12年　即睇懶人包

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-05-26 18:01

【月食2021／血月2021／月全食／紅色血月／血月／超級滿月】本港今晚（26日）將迎來月全食兼遇「超級月亮」的「超級血月」天文現象，今次錯過要等12年才能再遇。要把握機會一睹「超級血月」的時刻，太空館早前就為市民推介四個最佳觀賞位置，有利地點包括屯門海濱、大埔海濱、黃埔海濱及石澳。 香港太空館二級助理館長戴曉峰，早前接受《香港01》專訪時解釋，由於今次月全食時，月球較接近地平線，高度相對低，建議市民可到望向東南方，沒有遮擋，並見到地平線的位置觀賞。他又「教路」市民若想拍攝超級血月，可配上地面景物作襯托，「相信會係一個幾特別嘅構圖」。

太空館講解「超級血月」系列：

月全食｜「超級血月」錯過要等12年 5月26日晚唔用望遠鏡都睇到

月全食｜太空館教路觀賞「超級血月」四區最佳 拍攝構圖有竅門

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月出時間為晚上6時56分

周三本港晚上6時56分是月出時間，屆時月食已開始。太空館二級助理館長戴曉峰，早前接受《香港01》專訪時透露，香港有如「中途加入」觀賞月食情境，在香港所見到的月球，亦會漸漸變紅。

記住3個時間免錯過月全食

太空館指出，今日晚上7時11分月全食開始，晚上7時26分月全食結束，歷時只15分鐘；而至晚上9時50分月亮就會「打回原形」，回復平日所見到的滿月。

太空館推介四個最佳觀賞地點

由於今次月全食時，月球的高度相對低，只位於離東南方地平面約2度至5度處半空。太空館建議市民可到望向東南方，沒有遮擋、見到地平線，加上視野良好的位置觀賞。太空館二級助理館長戴曉峰推介四處觀賞月食的最佳地點，包括屯門海濱、大埔海濱、黃埔海濱及石澳。

至於天文匯主席彭栩怡早前亦推介指，市民可在東南偏東觀賞月全食及超級月亮，九龍區地點如尖沙咀太空館外、啟德公園跑道尾；港島區則可考慮鰂魚涌公園、石澳。而西貢、大埔海濱、科學園一帶、長洲、梅窩、坪洲等也是上佳觀賞地點。

▼太空館推介部份最佳觀賞月全食地點▼

▼前往四個月全食最佳觀賞位置的交通方法▼

戴曉峰早前接受《香港01》專訪時亦表示，市民只要用電筒、裝滿水和牛奶的透明膠樽；以及印出月球照片，就可模擬月食時月球變紅情況。

▼太空館教用簡單工具模擬月食時月球變紅▼

香港太空館將直播月全食直播

香港太空館將於今晚7時至9時，在網上直播「超級血月」的月全食過程，並會詳細講解有關超級血月的有趣知識，有興趣的讀者可以點撃進入鏈結。