增一宗輸入個案　51歲港男去深圳後確診　同行19歲少女日前已染疫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-26 14:51

新冠肺炎疫情略為回落，本港今日（26日）新增1宗確診輸入個案，為一名27歲女子，從阿拉伯聯合酋長國抵港，患者體內驗出N501Y變種病毒。此外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案。個案涉及一名51歲男病人，為於5月24日公布的一宗外地確診個案友人，他們於5月8日往深圳，於5月23日確診。同行的是一名19歲女確診者，3月初從歐洲抵港，居住在觀塘茶果嶺大街，其後於5月8日前往深圳，並於5月21日確診。 此外，今日有少於5宗初步確診個案。

5月25日確診37歲菲傭與僱主居所

衞生署指，今日確診的輸入個案（個案編號：11837），為一名27歲女子，於5月24日乘坐EK384航班從阿拉伯聯合酋長國抵港，於同日發病，她帶有N501Y變種病毒。

此外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案。個案涉及一名51歲男病人，是於5月24日公布一宗外地確診個案、一名19歲女病人的同行友人。他們於5月8日前往深圳。中心在5月25日接獲廣東衞生當局通報，該名病人於5月23日確診，其新型冠狀病毒抗體測試結果為陽性。中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

根據資料，於5月24日公布的19歲女確診者，3月初從歐洲抵港，居住在觀塘茶果嶺大街，其後於5月8日前往深圳，並於5月21日確診。