新冠肺炎｜中大找到6人帶抗體從未確診　推算本港有2萬名隱形患者

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-26 13:38

本港新冠肺炎疫情持續，識別出隱形患者是抗疫重要一環。中文大學醫學院調查發現，有6人驗出新冠病毒的抗體，反映早前曾感染但從未確診，該院以此推算本港約有2萬名未被發現的新冠肺炎感染者，確診患者與隱形患者比例約為1：2，估算本港感染者總數約3.3萬人，佔本港人口少於0.44%。團隊指，低感染率及低疫苗接種率，由於本港大部份人未有抗體保護，即代表超過99%港人須接種疫苗才能獲得保護。

研究團隊於2020年4月21日至2021年4月18日期間，招募4,198名18歲以上成年人接受抽血及問卷調查。當中血清測試可識別參加者體內是否有「免疫球蛋白G抗體（IgG）」，以了解他們是否感染病毒。

陳基湘指，研究發現6人被驗出帶有IgG抗體，顯示他們在早前曾受感染，比率為0.14%。（網上會議截圖）

確診患者與隱形患者比例約1：2

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘指，研究發現6人被驗出帶有IgG抗體，顯示他們在早前曾受感染，比率為0.14%；而經統計學調整，可推算本地新冠肺炎隱性感染患者接近2萬人，佔本港人口約0.3%。數字加上截至今年5月的確診數字（約1.2萬人）及推算的未成年個案（約1,756人），可得出本港感染者總數約有3.3萬人，佔本港人口少於0.44%。

陳基湘表示，現時本港新冠肺炎確診個案與未被發現的隱性個案比例為1：2，數字較之其他地區理想，顯示現行防疫措施有效，「走漏的不多」。然而，陳亦指出，低感染率及低疫苗接種率，亦代表本港大部份人未有抗體保護，換言之，本港仍有約99.5%人口需要接種疫苗，才能獲得保護，勸喻市民接種疫苗。

5人曾檢測但「走漏」 專家建議加強採樣過程

具體比較被驗出有IgG抗體者的情況，陳基湘指出，6人中有1人沒有病徵、外遊史及確診者接觸史，可謂「隱形中的隱形患者」，餘下5人（約8成）的未被發現個案，則曾被隔離，亦接受過病毒檢測，但結果呈陰性。對於是否需要改良現行檢測方式，他表示，採樣過程需更嚴謹，調查中亦有參加者表示採樣過程沒感不適，或代表採樣位置未夠深入。

陳基湘（左）指出，6人中有1人沒有病徵、外遊史及確診者接觸史，可謂「隱形中隱形患者」，餘下5人（約8成）的未被發現個案，則曾被隔離，亦接受過病毒檢測，但結果呈陰性。（網上會議截圖）

所有參與研究接種者體內的中和抗體

團隊另外為111名已經接種兩劑新冠疫苗人士抽血檢驗抗體，當中48人接種復必泰，63人接種科興。結果發現，所有完成接種兩劑新冠疫苗後14天的市民體內都可驗出中和抗體。

陳基湘表示，這項數據是一支強心針，證實兩款疫苗都適合香港人，能為接種人士提供保護，以減低感染或出現嚴重併發症的機會。他補充，不同研究中對疫苗保護率的計算方法均有所不同，團隊今次研究只為驗出參加者體內中和抗體，其他研究或包括實際感染及重症數據。