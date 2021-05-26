澳門首現變種病毒　患者帶有印度株　已完成兩劑疫苗接種

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-26 23:03

澳門錄得首宗變種病毒個案，患者為日前確診的39歲男子。他到過尼泊爾，出發及抵達澳門後檢測陰性，隔離期間發現他血清抗體呈陽性，再做核酸檢測就出現弱陽性。他更帶有印度變種病毒株，亦曾經接種兩劑國藥疫苗。

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當地出現首宗變種病毒個案，患者是5月24日確診、澳門第51個病例。他是一名39歲無業男子，是澳門人，稱未確診過新冠肺炎，今年2月11日及3月11日在澳門接種兩劑國藥疫苗，3月15日離開澳門前往香港，3月底前往尼泊爾。

他在5月16日在尼泊爾做的新冠病毒核酸檢測呈陰性；5月17日從尼泊爾飛往土耳其，5月18日轉飛往法國巴黎戴高樂機場，隨後當天轉飛往台灣桃園國際機場；5月19日再轉乘長榮航空BR801號航班到澳門，回澳後按衛生局檢疫措施被安排到仁伯爵綜合醫院接受新冠病毒核酸檢測呈陰性，而血清IgM抗體及IgG抗體陽性，安排到金皇冠中國大酒店隔離，5月24日醫學觀察期間常規核酸檢測結果呈弱陽性，無出現症狀。

印度病毒株列「全球關注變體」

新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（26日）公佈，該男子帶有B.1.617新冠病毒印度變異毒株，是首次在當地出現，顯示澳門新冠病毒感染的威脅一直存在，呼籲未接種的市民盡早接種疫苗。

B.1.617新冠病毒印度變異株最先於去年12月在印度被發現，目前在印度廣泛地區造成疫情大爆發。隨著越來越多國家也發現該病毒株的蹤跡，世界衛生組織已將印度發現的變異株歸類為「全球關注變體」、「令人擔憂的變異株」，初步研究結果表明這種變異毒株傳染力更強，但尚未發現會影響疫苗效力， 而此病例接種疫苗後仍感染病毒，估計與完成接種程序未夠14日，以至不能產生足夠免疫力有關。但病例為無症狀感染者，顯示疫苗仍有一定的保護力。

澳門：疫苗大大降低重症風險

澳門應變協調中心強調，疫苗可有效預防新冠病毒肺炎，雖然不能完全避免感染，但可大大降低發病、重症或死亡的風險。近期全球疫情非常嚴重，內地有些地區出現本地個案，部分過往疫情控制良好的地方亦突然爆發疫情，澳門也首次出現印度變異毒株，而澳門疫苗接種覆蓋率仍處於較低水平，一旦爆發疫情，後果會很嚴重，市民應儘早接種疫苗，減少自身感染、重症和死亡風險，築起免疫屏障，保護自己及家人。由於完成接種兩劑疫苗14天後，才會產生足夠的抗體，市民應在未有疫情前就接種。同時，即使已接種疫苗，亦應避免前往高風險地區，如必須前往，應在完成接種疫苗後14天，待身體產生足夠的免疫力後才前往，以減少感染的風險。