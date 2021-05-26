14人周二打疫苗後送院　36歲女子昏厥要留醫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-27 00:40

本港新冠疫苗接種計劃開展近3個月，政府公布昨日（25日）共有14人打針後送院，一名36歲女子注射第一針科興疫苗後昏厥，情況穩定要留院。 截至今晚8時的過去24小時，預約疫苗接種有至22,000人，較前日同期多41%。預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗的人數多44%，未知與政府昨日預告或會停止再運復必泰來港是否有關。

政府公布疫苗接種計劃90日以來，已為市民接種共約2,224,100劑疫苗，最新約129萬名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上人口19.7%；當中74萬人選打復必泰疫苗，55萬人接種科興疫苗。已接種第二劑累計有約93萬人，當中53萬人接種復必泰疫苗，41萬人注射科興疫苗。

一人打科興後異常胸部不適及高血壓

昨日送院的14人當中，其中7人已經出院，2人留院觀察，5人不遵從醫生勸告自行出院。

6人注射科興疫苗，當中一名36歲女子在鴨脷洲普通科門診診所打針後昏厥，被送往瑪麗醫院，她情況穩定要留院；另有一名62歲婦人在九龍灣體育館接種第一劑科興後，異常胸部不適及高血壓，她情況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。其餘4人出現左肩膀麻痺及左頸痛、心悸、胸口不適，一名45歲女子皮膚出疹痕癢及胸口不適。

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大埔婦人打復必泰後暈眩及胸口痛

8人打復必泰後不適院，其中一名59歲婦人在大埔墟體育館接種第一劑後，出現高血壓、暈眩及胸口痛，經治療後已經出院；另有一名40歲女子接種第一劑後有過敏反應，她診症後不遵從醫生勸告自行出院；一名54歲男子打第二劑復必泰後心悸及頭痛，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

其他不適人士出現心悸、暈眩、氣促、過敏反應、高血壓及暈眩。

西灣河體育館2樓為BioNTech復必泰疫苗的接種中心。（黃偉民攝）

預約接種復必泰疫苗增44%

截至今晚8時的過去24小時，約有24,000名市民接種了疫苗。另外約15,300名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，約6,700名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，合共有22,000人預約，較對上一日約15,000人預約多出41%；當中15,000人預約打復泰，較對上一日的10,400人多出44%。

港府昨(25日)晚上表示，使用期限相對較短、抵港後有效期大約3至4個月的復必泰疫苗，仍尚餘約84萬劑未使用，目前的庫存「死線」將會於今年8月中屆滿，倘接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗，而近期市民對復必泰的需求漸趨疲弱，每日接種劑數只有1萬劑，只及處理量四分一。因此將與藥廠商討如何處理餘下存貨，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或捐予其他更需要疫苗的地方，惟疫苗生產及運輸需時，即使稍後疫苗需求突然大幅增加，「相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充。」