針假｜中電為已打針員工及家屬捐200元　多間機提供1至2日有薪假

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-27 15:42

新冠肺炎疫苗接種計劃自二月底開展以來，政府一直積極「谷針」，特首林鄭月娥又建議僱主或私人機構向員工提供經濟誘因以鼓勵打針。 《香港01》向14間私人公司或慈善機構查詢，有4間回覆稱會向員工提供一至兩日有薪假期，或接種後可提早下班休息，有一間稱正積極考慮提供有薪假期。另外，中華電力更為每位已打針的員工及其家庭成員，以每人港幣200元，向慈善機構捐款。

新冠肺炎疫苗接種計劃自二月底開展以來，政府一直積極「谷針」。（資料圖片）

中電稱安排醫生主持健康講座 強調接種屬個人選擇

《香港01》向14間大型企業或慈善機構查詢，已回覆的5間均響應政府鼓勵疫苗接種呼籲。中華電力發言人指，為鼓勵更多員工接種疫苗，公司推出四項措施，包括為每位已打針的員工及其家庭成員，以每人港幣 200 元計算，向慈善機構捐款；向每位完成接種第二劑疫苗的員工提供額外一天有薪假期；正與政府商討「外展疫苗接種先導計劃」的可行性，方便有意接種的員工及家人在公司打針；和安排由醫生主持的健康講座，提供更多相關的醫療資訊。發言人強調，接種疫苗純屬個人選擇，建議員工接種前諮詢醫護專業意見。

部分私人機構稱會為已接種的員工提供有薪假。（資料圖片）

樂善堂截至21日 有38%員工打針

另外，樂善堂稱，自4月1日起已實施「疫苗假期」，員工打針後可享有薪假期一天，接種兩劑有兩天假期。截至5月21日，有約38%員工已打兩針。煤氣公司則指，已完整接種兩針的員工，今年年底或之前享有一天有薪特別假期。港燈表示，早前已安排有意接種疫苖的員工，先後數次集體到疫苖接種中心打針。如員工打針後感到不適，可在家休息。

仁濟醫院董事局則指，正積極考慮提供有薪假安排，目前尚在人力資源方面評估，本月底前會有決定。

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