新冠疫苗｜打針有賞　機管局送5萬機票予市民、1萬張予機場員工

撰文： 羅堃怡 楊倩 最後更新日期： 2021-05-27 00:56

香港機場管理周三(26日)在官方網站公布，將送出6萬張機票，以抽獎形式送予9月前接種2019冠狀病毒病疫苗的香港居民及機場員工，分別5萬及1萬張，以響應政府推動市民接種疫苗。 機管局主席蘇澤光表示，希望能起牽頭作用，鼓勵員工接種疫苗。 至於獎品是去哪裏、何時飛的機票呢？機管局回應香港01記者查詢表示，相關中獎機票會有不同目的地，具體仍要與各航空公司溝通，目前未有詳情；至於哪些航空公司參與，也暫時不便透露。

▼疫情下飛機「滯留」停機坪（3/2020）▼

+ 15 + 15 + 15

根據機管局網站的消息，6 萬張機票當中 5 萬張將會送予 9 月底前已接種 2019 冠狀病毒病疫苗的香港居民，餘下1萬張機票將送予於 9 月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。另外，機管局還將額外購買 1000 張機票，以抽獎形式送贈予於 9 月底前已接種疫苗的機管局員工。

有關推動接種疫苗的機票抽獎送贈計劃，預期於今年 9 月底截止，已接種疫苗人士須於計劃截止日期前報名參加。機管局正與航空公司商討，計劃詳情將於稍後公布。機管局主席蘇澤光表示︰「我們期望航空交通能盡快恢復，更多人接種疫苗是航空業早日復蘇的重要一環。我們特意撥出額外資源鼓勵機管局員工接種疫苗，希望能起牽頭作用，期望香港各企業及機構亦響應政府，推出不同奬勵形式，鼓勵員工接種疫苗。」

▼疫情下飛機「滯留」停機坪（5/2020）▼

+ 16 + 16 + 16

機管局自今年 4 月 20 日起，提供假期予接種 2019 冠狀病毒病疫苗的機管局員工。員工於注射第一針及第二針疫苗當日和注射第二針疫苗的翌日享有合共三天假期。

▼國泰大裁員▼