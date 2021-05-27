4男女藏鐳射筆及鎚罪成　一被告稱曾想做警察　全部判拘禁式刑罰

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-27 19:17

前年9月初有網民發起罷課反修例，4名男女涉串謀損壞港鐵油塘車站設施，早前被裁定罪名不成立。但他們涉藏鐳射筆及鎚子，被控管有攻擊性武器，以及管有工具作非法用途罪名則罪成，他們今（27日）於觀塘裁判法院分別被判入勞教中心、更生中心及監禁3個月。裁判官指涉案物品具殺傷力，是預期和警方衝突時使用，罪行嚴重。眾被告獲准申請保釋等候上訴。

各被告均藏有鐳射筆及鎚子等

3男1女被告：學生曾慶彰（20歲）、裝修工許偉飛（23歲）、學生麥家浩（19歲）及女外賣員李漪澄（20歲）。首3名被告涉於在2019年9月2日藏鐳射筆，被控管有攻擊性武器。李漪澄則涉嫌同日藏有鎚子，被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。而4人被指一同串謀損壞港鐵油塘站的設施，早前被裁定串謀損壞財產罪名不成立。

被告是辛勞工作的年輕人

辯方今庭上求情時指，曾慶彰的父親早前因交通意外受傷，須坐輪椅，父母離婚。但他中六後努力工作，盡責照顧家庭，沒有不良嗜好及刑事紀錄，而且還柙表現理想。

辯方表示，許偉飛的背景報告正面，案發後他的父親及兄長一度無業，他曾是家庭經濟支柱，任職汽車維修員，並養活女朋友。僱主對他的評價良好，亦在一年內加薪兩次。辯方稱他雖然學歷平平，未必最乖，但他發奮辛勤工作，是努力的年青人。

一被告曾想當警察

麥家浩在求情信表示，他因是次審訊感到不安恐懼，承受心理壓力，他希望將來可成為攝影師回饋社會。辯方呈上他的老師及教友等所寫的求情信，她的父母形容他乖巧和心地善良，而他的朋輩輔導員則稱，麥事發前曾想成為警察。

女被告稱衝動犯案

而李漪澄在親自撰寫的求情信內，承認她因衝動犯案，沒有經過深思熟慮，明白案件令他人擔心。辯方稱她年紀尚小及涉案物品不多，已有反省。求情信提到她很早已照顧患病親人，中學畢業後好好工作，僱主和朋友讚賞她本性善良，工作認真。

官指鐳射筆有一定殺傷力

聽取求情並考慮到相關報告後，莫官判曾慶彰入勞教中心，判麥家浩和李漪澄入更生中心。而許偉飛被判即時監禁3個月。莫官認為本案罪行嚴重，被告身上的物品是預期和警方衝突時使用，涉案鐳射筆為3B級，有一定殺傷力，於20至40米內可傷害眼睛。

4被告均准保釋等候上訴

4名被告隨即提出保釋申請等候上訴，指目前上訴案件排期時間長達6至7個月，屆時或已是服刑尾聲。莫官批准全部被告的保釋申請，保釋條件包括以1萬元現金保釋，5千元人事擔保，不得離港，須交出旅遊證件及BNO，每星期到警署報到3次，及須遵守宵禁令等。

案件編號：KTCC1644/2019