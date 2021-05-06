4男女涉串謀毀油塘站　官信或曾被警犬所嚇　脫刑毀但藏武器罪成

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-06 19:32

前年反修例運動高峰期間，4名男女在油塘鯉魚門廣場被截查，並被指串謀計劃破壞油塘站設施。裁判官今日（6日）就案件作裁決時，不能排除4人曾受警員或警犬威嚇，並在武力對待才交出手機密碼，故不接納眾人的手機內容為呈堂證物，亦不能肯定他們有協議去刑毀油塘站，惟他們各人身上均管有鎚或鐳射筆，這些均可作為傷人的武器，故裁定他們管有攻擊性武器等罪罪成。裁判官先為他們索取報告，案件押後至5月27日判刑。

一人藏鎚3人藏鐳射筆

4名被告為：曾慶彰（20歲）、許偉飛（23歲）、麥家浩（18歲）及女被告李漪澄（20歲），被控一項串謀損壞財產罪。控罪指，4人於2019年9月1日至2日串謀損壞油塘港鐵站設施。女被告另被控在2019年9月2日在油塘鯉魚門廣場管有鎚，而其餘3人被控管有鐳射筆。

當時警犬狂吠或令被告感害怕

辯方在審訊中曾反對將被告手機內的對話紀錄等呈堂，更指當時警犬狂吠，令被告感到害怕。裁判官指，不能排除4名被告遭截停後，曾受警員或警犬威嚇，也不能排除警方曾向他們使用武力，令他們交出手提電話的密碼，未能排除被告因為知道警方可能已看過電話內容，迫於無奈簽署檢驗手機同意書，因此裁定手機內容不能呈堂。

4人有協議但不一定是刑毀油塘站

裁判官續指，雖然4名被告在鯉魚門廣場的逃跑路線一致，亦曾進行商討，但沒證據顯示他們被截停前後，曾在油塘站出現及損毀財物，4人之間有達成某種協議，但目的不一定是刑毀油塘站，故裁定他們串謀損壞財產罪不成立。

預計與警有衝突才帶備武器

然而，他們遭警方截查時是清晨時分，店舖尚未開業，當日又有人在網上鼓吹阻礙交通、攻擊警方建築物及他們的家人等，考慮到案發地點、時間，指4名被告無可能有正當理由管有鎚及鐳射筆，4人如非預計與警方有武力衝突，不會攜帶有關物品，他們意圖用有關物品作武器傷人，裁定他們管有攻擊性武器、管有可作非法用途工具罪罪名成立。

案件編號：KTCC1644/2019