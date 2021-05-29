檢測商失誤遺漏最後採樣　酒店檢疫人士困多半日致錯過面試機會

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-29 08:00

由高風險地區抵港的人士，需要在檢疫酒店隔離21日，期間要檢測四次。《香港01》接獲報料，投訴人5月7日從美國抵港，本周二（25日）要做最後一次檢測，結果陰性，昨日（28日）凌晨應獲解除隔離令，但當日竟然無檢測員前來，後來要補做檢測，無法如期離開，變相延長其檢疫期。他本身昨日要面試，無奈未能出席，批評衞生署安排異常混亂，嚴重影響隔離人士。 衞生署表示，檢測承辦商當日遺留為4人採樣，當局已隨即安排在兩日後緊急檢測，相關人士昨日早上10時起取得結果獲放行，署方向受影響人士致歉。

遲了兩日 周四始有人到訪採樣

Tak跟女朋友5月7日清晨3時多從美國抵港，他們入住香港港島英迪格酒店隔離21日，只要檢疫期第19日、即5月25日（本周二）的檢測呈陰性，5月28日（本周五）凌晨便可以離開。不過Tak稱當日未有採樣員前來採樣，直到5月27日（本周四）才有人到訪，獲通知需時檢測他們未能如期離開。據Tak了解，跟他同航班的朋友亦無在本周二獲安排採樣。

Tak表示，原本5月28日有一次難得的實習面試機會，但就是當局出錯令他未能出席，可能影響他未來的職業生涯。

完成接種疫苗無得減少7日檢疫

另外，Tak跟女朋友都在美國完成兩劑復必泰疫苗並已過14日，5月7日抵港後衞生署職員原本通知他們可以減免檢疫期，由21日減至14日，但直到上周六（22日）又收到短訊稱，要維持21日檢疫，原因是打針減檢疫措施，是5月12日才生效。Tak批評衞生署發布訊息混亂，令檢疫人士無所適從。

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衞生署：工作人員錯誤以為5月12日已生效

衞生署回覆時指，為已完成疫苗接種的抵港人士而調整的登機、檢疫和檢測安排，原定5月12日才實施，惟工作人員溝通不足，誤以為新措施提早在5月7日生效，因此當日上午一度向部分出示針卡的抵港人士，發出縮減檢疫期的強制檢疫令。當局得悉有關失誤後，已在同日向受影響人士重發正確檢疫期的強制檢疫令。

至於Tak入住的港島英迪格檢疫酒店，檢測承辦商Prenetics未有為4位，在第19日檢疫人士做檢測，當局已隨即安排在兩日後緊急檢測，相關人士周五（28日）早上10時起取得結果獲放行，衞生署向受影響人士致歉。