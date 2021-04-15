疫苗氣泡｜高、中、低風險地區抵港者　已打針檢疫期可減7日

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-15 00:40

政府周三（14日）深夜公布，以「疫苗氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，只要完成接種疫苗檢疫期可減少7日，甚高風險包括菲律賓、印尼等來港人士，則維持21日檢疫期。

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高風險、中風險抵港人士原本要檢疫21日，港府容許抵港者只要完成新冠疫苗接種，都可以減少7日檢疫期，即只須檢疫14日，並滿足以下條件：

1.出示指定檢疫酒店到港後14晚預訂確認書

2.於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其後7天自我監測

3.抵港第16天及第19天強制檢測

*來自高風險地區並已接種疫苗的抵港人士，另要出示預定起飛時間前72小時內做的病毒檢測陰性證明。

高風險地區包括孟加拉、比利時、加拿大、厄瓜多爾、埃塞俄比亞、法國、德國、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合酋長國及美國，另埃及亦會於4月20日起列入高風險地區。

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低風險地區如新加坡、澳洲及新西蘭抵港並已打針者的檢疫期，亦由14日減至7日，之後7日自我監測，並在抵港第9日、第12日強制檢測。

低風險旅客可來港旅遊

值得注意是，政府今次將低風險地區的「非香港居民」亦列入其中，換言之，倘來自新加坡、澳洲及新西蘭的旅客，只要已完成接種疫苗，變相可在接受檢疫7天的前題之下來港。

至於甚高風險地區的人士，包括菲律賓、印尼、巴西、印度、愛爾蘭、巴基斯坦、南非及英國抵港人士，無論有無打針，都要出示航班起飛前72小時內做的病毒檢測呈陰性結果及維持檢疫21日。