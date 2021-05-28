曾燕紅專訪｜世界登珠峰最快女子：希望大家正面積極面對多變環境

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-28 22:01

香港攀山好手、前中學老師曾燕紅再度成功登上珠穆朗瑪峰，更僅用約25小時50分鐘完成，打破女子最快時間登頂的世界紀錄。 曾燕紅今日（28日）接受《香港01》訪問，回顧本月兩度「速登」攻頂經歷，她形容5月11日攻頂時，距離頂峰約100米時遇暴風雪突襲，花一個多小時只前進約10米，最終團隊商量後憂有性命危險，離頂峰僅90米時決定放棄折回營地，至5月22日再挑戰，終成功「速登」頂峰，並刷新世界紀錄。 她寄語港人正面積極面對多變環境，「我哋可以選擇正面積極態度面對，亦可以選擇埋怨，希望大家可以選擇前者。」

呢個世界愈來愈多變數，愈來愈唔容易，心理挑戰都好大，但無論如何，大家面對嘅客觀世界都一樣，我哋可以選擇正面積極態度面對，亦可以選擇埋怨，希望大家可以選擇前者！ 曾燕紅

2017年首登頂後已謀「速登」

現年44歲的曾燕紅，本月11日及22日再度「速登」珠穆朗瑪峰，5月22日時更成功到達最頂點，刷新女性最快登上珠峰的世界紀錄。

「速登」即「極速登珠峰」，是指以最短時間由珠峰大本營出發，一次直上珠峰最高點。與2017年及2019年兩次登頂不同，對體力及登山技巧有高更要求。曾燕紅說，2017首度成功攻頂後，已有「速登」打算，經數年訓練後，旅程曾因疫情延誤，故十分珍惜是次機會，感謝家人及團隊的支持，令她完成到「不可能任務」。

5月11日距珠峰頂點90米 遇暴風雪折返

曾燕紅憶述，5月11日速登珠峰前，天氣報告顯示下午會較大風，惟風速屬可接受水平，未料距離頂點只約100米時，天氣突然反常，翻起暴風雪，團隊花一個多小時僅前進約十米，「暴風雪打落鏡片已經係一層厚冰，視力只有百分之十，基本上睇唔到，只摸到繩同微弱視力」，經商量後憂有性命危險，最終決定折返營地。

有睇足天氣報告，知下晝風大，但風速係可接受，無諗到落起暴風雪，今年天氣非常反常......雪實在太厚，離頂峰90米就登頂，但最後個段最危險，團隊評估過風險都係決定落嚟，堅持一個半小時只前進十米，怕上到去，都會落唔到嚟...... 曾燕紅

團隊其他人在她首次下山時，認為已成功速登，惟曾燕紅不認同，「團隊話差90米等於登頂，但係我唔認同，唔緊要，落咗嚟再嚟過。」最終她在5月22日再挑戰，並成功速登珠峰，刷新世界紀錄。

▼前中學老師曾燕紅，再度成功登上珠穆朗瑪峰▼

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寄語年輕人三個「high」

十多年前不懂攀冰的中學教師，為作學生榜樣，訓練至攀冰能力、身體適應高海拔，中途曾重傷，2017年成功攻頂後，她決定為自己完成「速登」創舉，「我人生只係一步一步，都習慣咗面對挑戰。」

她解釋說，兒時在內地長大，來港後花四年學習英文，由一竅不通到獲英文獎，再考入大學，她形容自少已習慣不停面對挑戰，一步步前行，2017年時花數小時才由頂峰回到大本營，是次縮至兩小時內：「唔係為咗世界紀錄，係確確實實登到上頂峰，憑實力做到，畀自己嘅交代。」



從不停步的曾燕紅寄語年輕人追夢時要堅持，保持耐性，一步步前行：「Aim high, expect high, and achieve high，但過程係要踏實準備、訓練。」