曾燕紅專訪｜世界登珠峰最快女子：希望大家正面積極面對多變環境

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

香港攀山好手、前中學老師曾燕紅再度成功登上珠穆朗瑪峰，更僅用約25小時50分鐘完成，打破女子最快時間登頂的世界紀錄。

曾燕紅今日（28日）接受《香港01》訪問，回顧本月兩度「速登」攻頂經歷，她形容5月11日攻頂時，距離頂峰約100米時遇暴風雪突襲，花一個多小時只前進約10米，最終團隊商量後憂有性命危險，離頂峰僅90米時決定放棄折回營地，至5月22日再挑戰，終成功「速登」頂峰，並刷新世界紀錄。

她寄語港人正面積極面對多變環境，「我哋可以選擇正面積極態度面對，亦可以選擇埋怨，希望大家可以選擇前者。」

呢個世界愈來愈多變數，愈來愈唔容易，心理挑戰都好大，但無論如何，大家面對嘅客觀世界都一樣，我哋可以選擇正面積極態度面對，亦可以選擇埋怨，希望大家可以選擇前者！
曾燕紅

2017年首登頂後已謀「速登」

現年44歲的曾燕紅，本月11日及22日再度「速登」珠穆朗瑪峰，5月22日時更成功到達最頂點，刷新女性最快登上珠峰的世界紀錄。

「速登」即「極速登珠峰」，是指以最短時間由珠峰大本營出發，一次直上珠峰最高點。與2017年及2019年兩次登頂不同，對體力及登山技巧有高更要求。曾燕紅說，2017首度成功攻頂後，已有「速登」打算，經數年訓練後，旅程曾因疫情延誤，故十分珍惜是次機會，感謝家人及團隊的支持，令她完成到「不可能任務」。

5月11日距珠峰頂點90米　遇暴風雪折返

曾燕紅憶述，5月11日速登珠峰前，天氣報告顯示下午會較大風，惟風速屬可接受水平，未料距離頂點只約100米時，天氣突然反常，翻起暴風雪，團隊花一個多小時僅前進約十米，「暴風雪打落鏡片已經係一層厚冰，視力只有百分之十，基本上睇唔到，只摸到繩同微弱視力」，經商量後憂有性命危險，最終決定折返營地。

有睇足天氣報告，知下晝風大，但風速係可接受，無諗到落起暴風雪，今年天氣非常反常......雪實在太厚，離頂峰90米就登頂，但最後個段最危險，團隊評估過風險都係決定落嚟，堅持一個半小時只前進十米，怕上到去，都會落唔到嚟......
曾燕紅

團隊其他人在她首次下山時，認為已成功速登，惟曾燕紅不認同，「團隊話差90米等於登頂，但係我唔認同，唔緊要，落咗嚟再嚟過。」最終她在5月22日再挑戰，並成功速登珠峰，刷新世界紀錄。

▼前中學老師曾燕紅，再度成功登上珠穆朗瑪峰▼

+7
+7
+7

寄語年輕人三個「high」

十多年前不懂攀冰的中學教師，為作學生榜樣，訓練至攀冰能力、身體適應高海拔，中途曾重傷，2017年成功攻頂後，她決定為自己完成「速登」創舉，「我人生只係一步一步，都習慣咗面對挑戰。」

她解釋說，兒時在內地長大，來港後花四年學習英文，由一竅不通到獲英文獎，再考入大學，她形容自少已習慣不停面對挑戰，一步步前行，2017年時花數小時才由頂峰回到大本營，是次縮至兩小時內：「唔係為咗世界紀錄，係確確實實登到上頂峰，憑實力做到，畀自己嘅交代。」

從不停步的曾燕紅寄語年輕人追夢時要堅持，保持耐性，一步步前行：「Aim high, expect high, and achieve high，但過程係要踏實準備、訓練。」

曾燕紅再踏世界之巔　或再創世界紀錄　回顧熱血教師夢想奮鬥史
曾燕紅創攀山歷史　刷新女性最快登珠峰世界紀錄
曾燕紅的人生課　做人如同野外定向　做錯決定就找回初心
曾燕紅首剖白踏上珠峰征途　全因獲匿名人贊助32萬元代還銀行借貸
【珠峰登頂】見死不救？曾燕紅：瀕死人有氧氣亦不會成功下山
【珠峰登頂】曾燕紅買叉燒煮飯助窮學生　舊生：以為她登峰是說笑
【珠峰登頂】教師曾燕紅凱旋回歸　回應被指見死不救：唔會怪佢哋
【珠峰登頂】曾燕紅拍片籲年輕人追夢：只要堅持終會達成
【珠峰登頂】曾燕紅登頂照曝光　踏世界之巔　立志七年終圓夢
【珠峰登頂】曾燕紅抵加德滿都周日返港　履行七年前承諾：好感動
【珠峰登頂】曾燕紅成功返回大本營　笑容燦爛報平安
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。