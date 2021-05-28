曾燕紅再踏世界之巔　或再創世界紀錄　回顧熱血教師夢想奮鬥史

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-05-28 14:53

香港首名珠穆朗瑪峰登頂的女性曾燕紅，再踏世界之巔，與團隊從大本營出發，僅花25小時50分鐘便成功登頂，刷新女性登上珠峰的最快紀錄。曾燕紅原為中學教師，因與學生的一個承諾，展開長達七年的征途，曾為圓夢要向銀行借貸，最驚險是第二次攀登時遇地震雪崩，受嚴重創傷，膝蓋十字韌帶撕裂、肋骨折斷等。經過休養後，她無懼挑戰，於2017年5月第三度挑戰，終成功征服珠穆朗瑪峰。當凱旋回歸時，向一眾特意去接機的學生高呼「我做到啦！兌現到我嘅承諾！」曾燕紅過去曾籲年輕人堅持追尋夢想，「當你想做一樣野，只要你肯堅持，會與夢想愈來愈近，總有一日會接觸到。」

延伸閱讀︰曾燕紅創攀山歷史 刷新女性最快登珠峰世界紀錄

曾燕紅（Ada）曾任老師，在香港中文大學校友會聯會陳震夏中學任教生命教育、通識學科。這個曾經「高不可攀」的夢想，就是源自與學生的承諾，「同學生講嘅野，我一定要做到，因為好驚愧疚學生。」遂加入中國登山隊鍛鍊備戰。

於2014年，曾燕紅首次挑戰攀登珠穆朗瑪峰，但未達大本營便遇上雪崩要封山。她翌年再次挑戰時，卻遇上尼泊爾7.9級地震，雪崩摧毀整個大本營，團隊中更有5人不幸喪生，曾燕紅亦一度與外界失聯，幸最後獲救後，但受嚴重創傷，頭部遭割傷、膝蓋十字韌帶撕裂、肋骨折斷，需長時間休養。

直至2017年5月，她無懼挑戰第三度征戰珠穆朗瑪峰，坦言曾擔心天氣問題需要取消登頂，「想完成對學生嘅承諾。」沿途看見不少屍體，也常聽雪巴嚮導報告有人墮崖失蹤，或凍傷要下山切除壞死部分，感覺和死亡很接近。而快將到頂時，有名隊友因手腳麻痺站在原處，徵詢隊友同意後，她逐步推隊友上山，「40米行咗半個鐘」，最後齊齊一起成功攻頂。

她曾講述登山時目擊有人不適瀕死，惟基於安全考慮，不能轉讓氧氣樽，被批評「見死不救」，她嘆「因為大家知道無能為力。」雪巴人後來告訴她「其實嗰陣佢已經死咗。」對於外界嚴詞譴責，她認為，「無理由批評一個唔識游水嘅人唔救一個遇溺嘅人。」但表明「唔會怪佢哋，佢哋未經歷嗰個狀況」，又指事件值得引發社會討論。

成為香港首位成功在珠穆朗瑪峰登頂的女性。完成壯舉後，曾燕紅即在尼泊爾首都加德滿都，拍片呼籲年輕人堅持追尋夢想，「當你想做一樣野，只要你肯堅持，會與夢想愈來愈近，總有一日會接觸到。」曾燕紅用了七年不懈努力完成承諾，回港時獲一眾學生接機，她難掩歡顏向學生說「我做到啦，兌現到我嘅承諾」。

一次記者會上，曾燕紅剖白挑戰珠穆朗瑪峰其實需花費數十萬元，購買登山裝備及繳付登山服務費，她一度要向銀行借貸32萬元才能圓夢，更打算完成征途回港後再分期慢慢償還貸款，不過她的故事被報道後，獲一位素未謀面的名人，於2014年以「匿名人」方式贊助，「呢位善心長輩都有講，唔係一定要登上山頂，無俾壓力我。」令她能無後顧之憂地踏上征途。唯一遺憾，便是亡父未能見證她圓夢時刻。