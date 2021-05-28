曾燕紅專訪｜速登珠峰遇暴風雪　想起媽媽撐下去：佢係唯一贊助人

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-28 23:56

香港攀山好手、前中學老師曾燕紅，本月再度成功征服珠穆朗瑪峰，更打破女子最快時間登頂的世界紀錄，僅花約25小時50分鐘便完成創舉。 曾燕紅接受《香港01》訪問，形容速登珠峰本來就不易，疫情下更是困難重重，本月首次攻頂時，在距離頂峰約百米遇暴風雪難以前行，憂傷及性命折返營地，「大自然唔會因為你係女性而特別眷顧，要好了解自己身體先接受挑戰，一步步嚟」，她本月22日再度上山挑戰，終成功攻頂。 她指，暴風雪下曾數十小時因不適而無法進食，全靠想起母親及團隊，憑着堅定意志支撐下去，令她有機會在團隊支持下完成「不可能任務」：「好多謝媽媽，佢全力支持，直情係我今次唯一嘅贊助人。」

如果無我媽咪同KK（公司教練），即使我再堅定、再堅持都好難達到，係佢哋鼓勵支持，我媽咪真係用盡積蓄去贊助我。 世界最快登珠峰女子曾燕紅

現年44歲的曾燕紅，2017年及2019年兩度成功征服珠穆朗瑪峰，至本月22日成功「速登」珠穆朗瑪峰最頂峰，花約25小時50分完成旅程，刷新最快完成旅程的女子世界紀錄。

▼前中學老師曾燕紅，再度成功登上珠穆朗瑪峰▼

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旅費高達70萬港元

曾燕紅接受《香港01》訪問時形容，完成是次「速登」並不輕易，除了數以年計裝備自己，旅程亦一度因疫情延誤，加上是次旅費高達9萬美元（折合近70萬港元），幸獲媽費盡儲蓄支持她圓夢。

珠峰上天氣變幻難測，團隊在距離頂峰約100米遇暴風雪突襲，花一個半小時僅前進約10米，「離頂峰100、200米，開始暴風雪，我哋當時想盡快上去，但係暴風雨行咗個幾鐘，都唔係行得好多，因為雪實在太厚」，更難捱的是，不確定是否高山反感，她在攻頂期間無法進食，「團隊都叫我食嘢，但我真係食唔到，一食就嘔，都飲唔到嘢。」

曾燕紅2017年首次成功征服珠峰，回港時獲母親（左）親吻歡迎。（資料圖片）

飢寒交迫下，她笑言自己是依靠脂肪及意志完成旅程：「大風雪同食唔到係好痛苦，但係諗起團隊、教練，媽媽，媽媽佢全力支持，直情係我今次唯一嘅贊助人」，捱過去完成創舉，她笑言：「可能係我脂肪比較多所以無食無飲都無事」，更多次感謝團隊及嚮導的支持。

讚揚雪巴嚮導「好勁」

2017年她曾透露，其中一次登珠峰時，遇到有人不適瀕死，惟基於安全考慮，未能轉讓氧氣樽，被外界批評「見死不救」，她事後以「無理由批評一個唔識游水嘅人唔救一個遇溺嘅人」回應，引起熱議。

是次「速登」有否類似經歷？曾燕紅說，疫情下爬山客大減，並讚揚其雪巴嚮導專業可靠，平安帶領她速登，更成功助三人逃出生天，「我雪巴嚮導好勁，佢係8,700米同8,800米救咗三個人，一登山者同兩個嚮導，佢借咗氧氣畀嚮導，我就自己照顧自己。」

曾燕紅寄語年輕人追夢時要堅持，保持耐性，一步步前行，正面積極面對多變環境：「Aim high, expect high, and achieve high，但過程係要踏實準備、訓練。」