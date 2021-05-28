曾燕紅專訪｜速登珠峰遇暴風雪　想起媽媽撐下去：佢係唯一贊助人

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

香港攀山好手、前中學老師曾燕紅，本月再度成功征服珠穆朗瑪峰，更打破女子最快時間登頂的世界紀錄，僅花約25小時50分鐘便完成創舉。

曾燕紅接受《香港01》訪問，形容速登珠峰本來就不易，疫情下更是困難重重，本月首次攻頂時，在距離頂峰約百米遇暴風雪難以前行，憂傷及性命折返營地，「大自然唔會因為你係女性而特別眷顧，要好了解自己身體先接受挑戰，一步步嚟」，她本月22日再度上山挑戰，終成功攻頂。

她指，暴風雪下曾數十小時因不適而無法進食，全靠想起母親及團隊，憑着堅定意志支撐下去，令她有機會在團隊支持下完成「不可能任務」：「好多謝媽媽，佢全力支持，直情係我今次唯一嘅贊助人。」

如果無我媽咪同KK（公司教練），即使我再堅定、再堅持都好難達到，係佢哋鼓勵支持，我媽咪真係用盡積蓄去贊助我。
世界最快登珠峰女子曾燕紅

現年44歲的曾燕紅，2017年及2019年兩度成功征服珠穆朗瑪峰，至本月22日成功「速登」珠穆朗瑪峰最頂峰，花約25小時50分完成旅程，刷新最快完成旅程的女子世界紀錄。

▼前中學老師曾燕紅，再度成功登上珠穆朗瑪峰▼

+7
+7
+7

旅費高達70萬港元

曾燕紅接受《香港01》訪問時形容，完成是次「速登」並不輕易，除了數以年計裝備自己，旅程亦一度因疫情延誤，加上是次旅費高達9萬美元（折合近70萬港元），幸獲媽費盡儲蓄支持她圓夢。

珠峰上天氣變幻難測，團隊在距離頂峰約100米遇暴風雪突襲，花一個半小時僅前進約10米，「離頂峰100、200米，開始暴風雪，我哋當時想盡快上去，但係暴風雨行咗個幾鐘，都唔係行得好多，因為雪實在太厚」，更難捱的是，不確定是否高山反感，她在攻頂期間無法進食，「團隊都叫我食嘢，但我真係食唔到，一食就嘔，都飲唔到嘢。」

曾燕紅2017年首次成功征服珠峰，回港時獲母親（左）親吻歡迎。（資料圖片）

飢寒交迫下，她笑言自己是依靠脂肪及意志完成旅程：「大風雪同食唔到係好痛苦，但係諗起團隊、教練，媽媽，媽媽佢全力支持，直情係我今次唯一嘅贊助人」，捱過去完成創舉，她笑言：「可能係我脂肪比較多所以無食無飲都無事」，更多次感謝團隊及嚮導的支持。

讚揚雪巴嚮導「好勁」

2017年她曾透露，其中一次登珠峰時，遇到有人不適瀕死，惟基於安全考慮，未能轉讓氧氣樽，被外界批評「見死不救」，她事後以「無理由批評一個唔識游水嘅人唔救一個遇溺嘅人」回應，引起熱議。

是次「速登」有否類似經歷？曾燕紅說，疫情下爬山客大減，並讚揚其雪巴嚮導專業可靠，平安帶領她速登，更成功助三人逃出生天，「我雪巴嚮導好勁，佢係8,700米同8,800米救咗三個人，一登山者同兩個嚮導，佢借咗氧氣畀嚮導，我就自己照顧自己。」

曾燕紅寄語年輕人追夢時要堅持，保持耐性，一步步前行，正面積極面對多變環境：「Aim high, expect high, and achieve high，但過程係要踏實準備、訓練。」

曾燕紅再踏世界之巔　或再創世界紀錄　回顧熱血教師夢想奮鬥史
曾燕紅創攀山歷史　刷新女性最快登珠峰世界紀錄
曾燕紅的人生課　做人如同野外定向　做錯決定就找回初心
曾燕紅首剖白踏上珠峰征途　全因獲匿名人贊助32萬元代還銀行借貸
【珠峰登頂】見死不救？曾燕紅：瀕死人有氧氣亦不會成功下山
【珠峰登頂】曾燕紅買叉燒煮飯助窮學生　舊生：以為她登峰是說笑
【珠峰登頂】教師曾燕紅凱旋回歸　回應被指見死不救：唔會怪佢哋
【珠峰登頂】曾燕紅拍片籲年輕人追夢：只要堅持終會達成
【珠峰登頂】曾燕紅登頂照曝光　踏世界之巔　立志七年終圓夢
【珠峰登頂】曾燕紅抵加德滿都周日返港　履行七年前承諾：好感動
【珠峰登頂】曾燕紅成功返回大本營　笑容燦爛報平安
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。