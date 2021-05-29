強制檢測學校｜7學校爆上呼吸道感染　九龍真光中學幼稚園部上榜

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-29 00:47

食物及衞生局周五（28日）深夜刊登強制檢測公告，四間幼稚園全校及三間小學的指明級別因爆上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告，包括九龍真光中學幼稚園部。完成新冠疫苗接種者視為已遵從規定。 另外，當局提醒外籍家庭傭工，第二次強制檢測將於周日（30日）到期。

▼5月28日強制檢測公告▼

由於七間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，故納人強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處七個指明地方的人士接受病毒檢測。 根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

4間幼稚園需強制檢測

任何2021年5月15日至5月28日期間曾身處下列4間幼稚園超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月31日或之前接受檢測。如受檢人士使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月2日或之前交回收集瓶。若在5月26日至5月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及的幼稚園為：(1) 九龍城御門前九龍真光中學(幼稚園部)、(2) 彩虹彩雲邨天主教甘霖幼稚園、(3) 粉嶺祥華邨基督教香港信義會祥華幼稚園（正校及分校）及(4) 天水圍天耀邨宣道會陳李詠貞紀念幼稚園。

3間小學指定班級師生納強檢

另外在5月15日至5月28日期間於任何以下三間小學指定級別就讀的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於5月31日或之前接受檢測。若在5月26日至28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及的小學及年級為：(1) 尖沙咀廣東道官立小學二年級、(2) 油塘聖公會油塘基顯小學三年級及(3) 屯門屯利街博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校一年級。

已完成2019冠狀病毒病疫苗接種（14天即5月17日前，已接種兩劑、曾感染者接種一劑，包括在香港以外地區接種新冠疫苗）的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。此外，所有在港工作的外籍家庭傭工須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月29日)▼

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政府周六(29日)會在大圍隔田村對出公眾泊車位及大圍新翠邨新芳樓側足球場增設流動採樣站，為所有市民提供免費服務。

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