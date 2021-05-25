強制檢測學校｜新界區4所幼稚園全檢　太古小學小一師生列強檢

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-25 22:57

食物及衞生局今日（25日）發出強制檢測公告，指6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，要求於指定期間曾身處6間學校的人士，須接受強制檢測，當中包括港、九新界的6間幼稚園、幼兒園及小學。太古小學及觀塘官立小學只限一年級學生及任教該年級教師檢測，幼稚園則需全校及訪客檢測。

公告列明，任何在5月12日至5月25日期間曾身處上水清河邨中華基督教青年會上水幼稚園、屯門蝴蝶邨香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校 、元朗明珠樓麗晶幼稚園分校或荃灣海濱花園香港靈糧堂荃灣幼稚園超過兩小時的人士，當中包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於5月28日（本周五)或之前接受檢測。

如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月30日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

靈糧堂荃灣幼稚園。（靈糧堂荃灣幼稚園網頁）

另外，牛頭角觀塘官立小學一年級及鰂魚涌太古小學一年級學生，以及在5月12日至5月25日期間曾面授該兩所小學一年級學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼 職和替假老師，也須於5月28日或之前接受檢測。

太古小學小一發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，一年級師生列須強制檢測。（資料圖片／梁煥敏攝）

受檢人士若在5月23日至5月25日期間已進行檢測，或已經完成疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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