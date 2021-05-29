4資深大狀就職　一被業內人稱無廢話主控　唯一女將1年「升仙」

撰文： 朱幼麗 最後更新日期： 2021-05-29 17:05

一年一度的資深大律師就職典禮，向來都是行內大事，惟去年受疫情影響未能舉行，今年終能再次舉辦。4名新獲委任的資狀，兩人則擅長民事訴訟，兩人專攻刑事案，其中一人被業內人士形容為「絕無廢話」的檢控官，另一名女將更是一年「升仙」。

今年獲委任的4名資深大律師，兩名專於刑事案，兩人則擅長民事訴訟，一如以往，儀式上各人的陳詞都不乏向眾新人「起底」，今年亦不例外。

資深大狀周嘉俊，被業內人士稱是無廢話主控，對未作好準備的對手絕不手軟。(歐嘉樂攝)

絕無廢話檢控官

其中律政司司長鄭若驊在介紹資深大律師周嘉俊時，因周專攻刑事法，故亦與律政司的同事有較多接觸，鄭稱從同事口中得知，周是一名「絕無廢話」的主控，在庭上對未有做足準備的對手亦絕不手軟。

鄭又大爆周亦出名非常守時，她指周亦有在港大及城大任教法律課程，周上課從不遲到，也準時落堂。大律師公會主席夏博義也作補充稱，以他所知，法庭書記收到文件見有周的名字，都會鬆一口氣，因為周從不延誤。

周於布里斯托理工學院取得法學士，1995年在英格蘭及威爾斯(內殿律師學院)和香港取得大律師資格，專長處理刑事審訊案件。

資深大狀林穎茜，在律政司任檢控工作逾20年，有豐富檢控經驗，但去年才由律師轉成大律師，並在一年後「升仙 (senior)」。(歐嘉樂攝)

唯一女將一年升仙

資深大律師林穎茜，則是今年獲委任的唯一女將，亦是唯一來自律政司。林於香港大學取得法學士，2020年取得大律師資格，現為司局的副刑事檢控專員，專責處理刑事上訴工作。

鄭若驊在典禮上透露，林取得專業資格後，其職業生涯都幾乎全在律政司渡過，可謂由司局孕育出來的法律人才。雖然林在去年才轉為大律師，並在一年後「升仙」，但林有非常豐富的檢控經驗，亦曾任前刑事檢控專員江樂士的助手達4年。

兩名新資狀專民事訴訟

第二名新升任資深大律師羅敏聰，於牛津大學取得文學士(法理學)學位，1997年在港取得大律師資格，執業範圍包括一般民事法及商業法，專長跨境糾紛、公司法及其他一般民事案件。羅曾參多宗受關注案件，包括首宗涉歧視爭議而最終須到終院審訊的案件，該案後來亦間接令港定立了2017年的《道歉法》。

資深大律師聶心平早年於澳洲阿德萊德大學取得經濟學學士及法律學位，並於1997及2006年在南澳洲和香港取得大律師資格，執業範圍主要集中在證券及監管法、銀行法、商業法、公司法及保險法訴訟。

大律師公會夏博義在陳詞中特別提醒這幾名新任資狀，「升仙」後勿忘休息並要注意身體，又特別祝大家身體健康。

4名新任資深大狀就職典禮，多名城中大狀均有出席。(詳看下圖)