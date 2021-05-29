張舉能重申司法權不受干預　純因不滿裁決提不必要質疑　有損法治

撰文： 朱幼麗 最後更新日期： 2021-05-29 15:04

終審法院首席法官張舉能自今年初上任後，首次主持資深大律師的就職儀式。張在致辭時重申，法庭獨立行使司法權力，不受任何干預。又指純粹基於不同意法庭判決，從而對司法機構的獨立性提出不必要的質疑，無論是來自香港或外地，也會令法治受損，亦不利於維持公眾對香港法庭的信心。

須維護法治精神

首席法官張舉能在就職典禮上先致辭，一如歷任的首席法官，張官不忘在演辭中資深大律師這頭銜的獨特身份和責任，肩負維持專業操守和才能的最高標準，維護法治精神，並為後輩以身作則，除對業內事務作出貢獻，有機會時亦應參與公共事務，並懷有服務社會的心智。

純因不滿裁決而提出質疑有損法治

張官又稱：「在香港，法官嚴格依據法律執行司法工作，秉持無懼、無偏、無私、無欺之精神。法庭獨立行使司法權力，不受任何干預。」他特別提到，純粹基於不同意法庭判決，並對司法機構的獨立性一再提出不必要的質疑，不論這些質疑是來自香港或外地，也會令法治受損，亦不利於維持公眾對香港法庭的信心。

資狀適時須為司法機構發聲

張官認為資深大律師有責任在適當時機為司法機構發聲，不但是為了捍衞司法獨立，亦是為着維護司法機構作為獨立司法機關在香港以至國際間的聲譽。這亦合乎公眾利益，同時能造福香港。

4人獲委任為資深大律師

今年獲委任為資深大律師的包括：周嘉俊先生、羅敏聰先生、聶心平先生，和唯一的女將林穎茜，羅及聶精於民事範疇案件，周及林則專注刑事訴訟，林更是長期在律政司的刑事部門工作。

4名資深大律師就職禮，多名城中大狀亦有出席。(詳看下圖)