新冠疫苗｜建築工人為開工接種　畀錢都要打：邊有咁好彩抽中豪宅

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-30 13:31

為鼓勵市民接種新冠疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前宣布，捐出觀塘凱滙單位用作抽獎，昨日（29日）預約接種人數創新高。不過，西營盤中山公園體育館社區接種中心今（30日）早未見排隊人龍。有任職建造業市民表示，因工作需要，雖然擔心疫苗副作用但仍然選擇接種，又直言抽中單位的機會太微，「邊有咁好彩抽中」。另有外傭表示，為保障自己和僱主家庭，亦希望縮短將來回國行程的檢疫時間。

位於西營盤、提供復必泰疫苗的中山公園體育館的社區接種中心今早未見排隊人龍，多數人表示接種過程順暢，僅半小時即完成接種。

建築工人為開工打針 危險、畀錢都要打

63歲的文先生今日接種第一劑疫苗，他指自己從事建造業，因工作需要而接種疫苗，否則需定期自費檢測，而非為抽獎，「如果因為唔打針開而唔到工，政府唔會養你。」他表示，看到不少有關副作用的報道，亦有擔憂，但因為工作，即使「危險、畀錢都要打」。

對於抽獎送樓是否有吸引力，他就直言不吸引，因為有太多人一同抽獎，「邊有咁好彩抽中」。他又指，自己平常亦會買馬票作為消遣，而對比兩者中獎難度，他就說：「依層樓難中啲，買馬都係買14個冧巴」。

Elizabeth表示，為了保障自己及僱主一家的健康，亦為了日後假期有機會回國時，可縮減檢疫時間及降低感染風險，故選擇接種。（陳嘉慧攝）

外傭選擇打針 保障自己及僱主

現場可見，不少外傭選擇到中山公園體育館接種疫苗。43歲的菲傭Elizabeth今早接種第一劑復必泰疫苗，她表示，為了保障自己及僱主一家的健康，亦為了日後假期有機會回國時，可縮減檢疫時間及降低感染風險，故選擇接種。對於副作用，她表示已提前接受身體檢查，結果一齊正常，因此並不擔心，又指針口未有疼痛。

Elizabeth表示，有聽聞本港有地產商送樓吸引市民打針，自己和不少朋友都不太關注，選擇打針主要是為了個人健康。

市民擔憂副作用 「拖咗好耐」才決定接種

不願上鏡的葉小姐和家人亦於今早接種第一劑疫苗，她表示自己並非因發展商送樓而來打針，而是因為想保護自己，「覺得送樓冇用」。她稱，因擔憂副作用考慮良久，「拖咗好耐」，至數星期前才下定決心預約，至今仍感擔心。

黃先生對打針可參加抽獎表示「無所謂」，但認為抽獎能帶來一定號召力，笑指商界「賺咁多錢」，要盡社會責任。（陳嘉慧攝）

有人認為送樓有號召力 商界應盡社會責任

同樣在今早打第一針的黃先生指，因日常會外出做運動及進行群體生活，因此打疫苗保護自己，亦為未來回復正常生活準備，表示「遲早都要打」。會否擔心副作用？他就指，各人體質不同，必定會有人出現副作用，但他自己打針前已專門檢查身體，故未有太擔心。

他對打針可參加抽獎表示「無所謂」，但認為抽獎能帶來一定號召力，笑指商界「賺咁多錢」，要盡社會責任。